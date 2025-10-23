Prima pagină » Economic » Digitalia » Tehnologie » WhatsApp scoate ChatGPT-ul și alți boți de AI. De ce a fost luată această decizie

23 oct. 2025, 12:25, Tehnologie
WhatsApp scoate ChatGPT-ul și alți boți de AI. De ce a fost luată această decizie
Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie

ChatGPT și alți boți de AI nu vor mai putea funcționa pe WhatsApp. Meta a decis să schimbe termenii de funcționare ai platformei. Măsura va intra în vigoare începând cu ianuarie 2026.

Anunțul a fost făcut de OpenAI, compania care deține platforma ChatGPT. Meta, care este ea însăși o companie de AI, a schimbat regulile special pentru a interzice soluțiile terțe de inteligență artificială.

Astfel, chatbot-ul dezvoltat de OpenAi și ceilalți chatboți terți de AI vor înceta să mai funcționeze pe WhatsApp începând cu 15 ianuarie 2026.

Utilizatorii vor avea posibilitatea de a își exporta conversațiile cu ChatGPT din WhatsApp intrând pe profilul acestuia și alegând opțiunea de a conecta contul de ChatGPT. În acest fel, discuţiile de pe WhatsApp cu ChatGPT vor fi sincronizate cu aplicaţia ChatGPT.

Meta a decis să blocheze soluțiile terțe pe WhatsApp, pentru ca cei peste trei miliarde de utilizatori ai aplicației să nu aibă de ales decât Meta AI dacă vor să folosească un chatbot în cadrul platformei de comunicare.

Decizia companiei va fi cu siguranță criticată de companiile care dezvoltă soluții de AI. Ținând cont de cota imensă de piaţă a WhatsApp, nu sunt excluse nici procese pe această temă.

