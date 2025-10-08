Un student a fost arestat în urma unei conversații cu Chat GPT. „Cât de rău am dat-o în bară?”

Un student în vârstă de 19 ani de la Universitatea de Stat din Missouri, SUA, a ajuns la închisoare în urma unor dezvăluiri pe care i le-a făcut unui chatbot. Mai exact, tânărul vandalizase mai multe mașini, iar anchetatorii au găsit în telefonul lui un chat incriminator cu AI, la scurt timp după incident.

Cazul băiatului a ridicat semne de întrebare referitoare la cât de privată este conversația pe care o ai cu chatboți, dar și utilizarea acesteia în instanță. În Germania, accesul la astfel de date necesită un mandat judecătoresc sau consimțământul suspectului.

Arestat după ce Chat GPT l-a dat de gol

Tânărul i-a povestit chatului faptele sale, iar ulterior o probă-cheie într-un proces penal. Incidentul a avut loc în campusul universitar, 17 mașini au fost vandalizate pe timpul nopții. Poliția le-a găsit cu geamurile sparte, oglinzile rupte și capotele îndoite.

Urmele de pantofi descoperite la fața locului i-au dus pe polițiști la student. Camerele de luat vedere, dar și datele de localizare ale iPhone-ului său au confirmat prezența sa la locul faptei.

Conversația cu Chat care l-a dat incriminat

În conversația pe care a avut-o cu Chat GPT, studentul a pus întrebări precum: „Cât de rău am dat-o în bară?” și „O să ajung la închisoare?”. Ulterior, el a scris: „Ce s-ar întâmpla dacă aș fi distrus complet mai multe mașini?”. În cele din urmă, tânărul a devenit agresiv și a mărturisit: „Am distrus toate aceste mașini de rahat inutile!”.

Anchetatorii au considerat mesajele drept o mărturisire clară a faptelor. Studentul a fost arestat și acuzat de gravă distrugere.

El se află în prezent la închisoarea Greene Couty, cu o cauțiune stabilită la 7.500 de dolari, (aproximativ 6.400 de euro).

