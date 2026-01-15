Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara

O anomalie economică

Probabil îți dai seama că în România cursul euro este o anomalie economică. Această anomalie se bazeză pe altă anomalie economică. Se numește deficitul bugetar, explică Radu Georgescu.

Deficitul bugetar în 2025 este aproximativ egal cu deficitul de Cont Curent. Ambele deficite sunt in jur de 8,5% din PIB. Pe româneste Guvernul se împrumută lunar euro de la bănci străine pentru a finanța deficitul bugetar și a menține cursul euro. Adică Guvernul face invers decât îți spune ție să faci, acuză Georgescu.

Guvernul acuzat de fățărnicie

Ție îți spune că trebuie să iei credite în lei. Chiar dacă dobânda la lei este de trei ori mai mare decât dobânda la euro. Și dacă ai un credit în lei plătești o rată dublă comparat dacă ai avea creditul în euro.

Dacă de exemplu Guvernul României nu va mai putea o lună să împrumute euro de la bănci străine, în câteva zile cursul euro se duce la 7 lei. Este posibil să vedem în 2026 acest scenariu, încheie pesimist analistul economic.