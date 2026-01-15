Prima pagină » Economic » Finanțe » Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara

Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara

15 ian. 2026, 18:20
Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara

România este țara de pe Planeta Pământ, continent Europa, din care ies cei mai multi euro pe relatia comercială import – export, analizează economistul Radu Georgescu într-o postare publică. În opinia sa acesta înseamna 2% din PIB, mai precis vreo 10 miliarde euro.

Lunar ies extrem de mulți bani din România. În 2025 au iesit peste 30 miliarde euro din Romania, apreciază Radu Georgescu, argumentând cu graficul de mai jos.

Dacă urmarești această pagină sigur te intrebi de unde naiba mai sunt euro in Romania, că în fiecare lună ies cel putin două miliarde de euro. Guvernul nu poate să tiparească euro.  Nici măcar BNR nu poate. Sigur te întrebi cum naiba cursul euro nu crește în fiecare zi, punctează economistul.

O anomalie economică

Probabil îți dai seama că în România cursul euro este o anomalie economică. Această anomalie se bazeză pe altă anomalie economică. Se numește deficitul bugetar, explică Radu Georgescu.

Deficitul bugetar în 2025 este aproximativ egal cu deficitul de Cont Curent. Ambele deficite sunt in jur de 8,5% din PIB. Pe româneste Guvernul se împrumută lunar euro de la bănci străine pentru a finanța deficitul bugetar și a menține cursul euro. Adică Guvernul face invers decât îți spune ție să faci, acuză Georgescu.

Guvernul acuzat de fățărnicie

Ție îți spune că trebuie să iei credite în lei. Chiar dacă dobânda la lei este de trei ori mai mare decât dobânda la euro. Și dacă ai un credit în lei plătești o rată dublă comparat dacă ai avea creditul în euro.

Dacă de exemplu Guvernul României nu va mai putea o lună să împrumute euro de la bănci străine, în câteva zile cursul euro se duce la 7 lei. Este posibil să vedem în 2026 acest scenariu, încheie pesimist analistul economic.

