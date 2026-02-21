Plățile cu bani cash ar putea fi limitate. Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului

Uniunea Europeană (UE) pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash, scrie Mediafax. Decizia face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027.

Această măsură vine într-un context în care plățile digitale sunt tot mai folosite, iar autoritățile europene încearcă să reducă tranzacțiile greu de urmărit, considerate un instrument frecvent pentru evaziune fiscală și spălare de bani, scrie 20minutos.es.

Conform datelor analizate la nivel european, o mare parte dintre rețelele criminale folosesc mecanisme de spălare a banilor, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate pentru că permite tranzacții anonime. Tocmai de aceea, autoritățile de la Bruxelles au decis stabilirea unui plafon unic pentru întreaga UE.

Astfel, începând cu 2027, plățile în numerar care depășesc 10.000 de euro vor fi interzise în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Ca urmare, orice tranzacție peste acest prag va trebui realizată prin metode de plată care pot fi urmărite oficial, precum transferurile bancare, plata cu cardul sau alte instrumente financiare care lasă o evidență clară.

Totuși, reglementarea nu urmărește eliminarea numerarului, ci limitarea utilizării acestuia în tranzacțiile cu sume mari. Autoritățile europene susțin că obiectivul principal este reducerea fraudei, a evaziunii fiscale și a circuitelor financiare ilegale.

Statele membre vor putea aplica reguli chiar mai stricte, dacă ele consideră necesar acest lucru.

De exemplu, în Spania există deja o limită mai redusă pentru anumite tranzacții în care este implicat un profesionist sau o firmă.

Dar noul pachet legislativ european prevede și consolidarea controalelor pentru plățile importante efectuate în numerar. Pentru sumele mai mari de 3.000 de euro, comercianții și operatorii economici vor trebui să identifice clar persoanele implicate în tranzacție, astfel încât operațiunile să nu mai poată rămâne anonime.

Așadar, autoritățile de la Bruxelles subliniază că utilizarea obișnuită a numerarului nu va fi afectată, iar oamenii vor putea continua să plătească cu bani cash în magazine, restaurante sau pentru servicii curente, iar păstrarea economiilor în numerar nu va fi interzisă.

În paralel, rămân valabile regulile actuale privind declararea sumelor de peste 10.000 de euro transportate la trecerea frontierelor Uniunii Europene, iar depunerile mari de numerar în bănci vor fi permise doar dacă poate fi justificată proveniența banilor.

În concluzie, sancțiunile vor apărea doar în situațiile în care este depășită limita legală sau când există tentative de evitare a obligațiilor de identificare.

