Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump

04 mart. 2026, 00:20, Știri externe
Uciderea celui de-al doilea Lider Suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi trebuit să ducă  „vidul de putere” sugerat de Donald Trump, mai ales după ce tot el s-a lăudat că l-a ucis pe generalul iranian Qasem Soleimani. 

N-au trecut decât 4 zile și Iranul are deja un al treilea Lider Suprem de la Revoluția Islamică din 1979. Se numește Mojtaba Khamenei și este fiul fostului Lider Suprem, un cleric format în școlile religioase din Qom. Era considerat de mulți analiști un actor influent în structurile interne ale puterii de la Teheran.

A fost un „copil al Revoluției Islamice” din 1979, fiind născut în familia clericului Ali Khamenei, în Mashhad, un important centru șiit din Iran. Tatăl său a fost printre clericii afectați de programele de reformă ale șahului Mohammad Reza Pahlavi și a luat parte la revoluție.

Ruhollah Khomeini, Primul Lider Suprem al Republicii Islamice Iraniene (1979-1989)

Ali Khamenei, al Doilea Lider Suprem al Iranului (1989-2026)

Veteran de război

Ali Khamenei a devenit membru al Consiliului Revoluționar de tranziție, având legături întărite cu Corpurile Gărzilor Revoluționare Islamice. După ce Irakul a invadat Iranul în 1980, Ali Khamenei a devenit președintele țării, poziție pe care a deținut-o până în 1989, când a murit primul Lider Suprem al Iranului, Ruhollah Khomeini.

În timp ce tatăl său și ayatollahul Khomeini conduceau o țară de 40 de milioane de locuitori într-un război sângeros cu Irakul condus de dictatorul Saddam Hussein, Mojtaba urmase liceul. În 1987, el s-a alăturat Gărzii Revoluționare și a luptat în războiul cu Irakul, cu peste 600.000 de morți.

Cleric

În 1989, Ali Khamenei devine noul Lider Suprem după moartea lui Khomeini, Saddam Hussen a cedat la ambițiile sale expansioniste din cauza pierderilor militare și financiare, iar Mojtaba a urmat calea religioasă. Din 1990, s-a apucat să studieze Islamul Șiit și a devenit un cleric conservator proeminent în Qom. A predat cursuri la un seminariu, iar după anul 2000, avnd legături strânse cu Gărzile Revoluționare, și-a crescut puterea de influență în Republica Islamică Iraniană. El a avut conexiuni inclusiv cu Mahmoud Ahmadinejad, președintele iranian dintre anii 2005 și 2013.

Mojtaba Khamenei a fost acuzat de opoziție pentru interferență în alegerile din 2009 pentru realegerea lui Ahmadinejad, fiindcă ar fi orchestrat reprimarea brutală a protestatarilor pașnici.El a continuat să predea cursuri de teologie la Qom, bucurându-se se prestigiul de a fi fiul liderului spiritual al țării, scrie Britannica

Om de afaceri cu conexiuni

Potrivit unei investigații Bloomberg, Khamenei jr.  are legături cu o rețea financiară din afara Iranului și deține proprietăți în Londra și Dubai. El ar mai avea active în industria ospitalității din Europa, în domeniul naval și legături bancare.

Din 2019, este pe lista sancțiunilor SUA pentru că a avut legături cu forțele qude, responsabile pentru ajutorarea și instruirea talibanilor și a luptătorilor Hezbollah și Hamas.

