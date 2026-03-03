Dan Dungaciu: „La fiecare criză România nu este chemată pentru că nu are nimic pe masă”

În ediția din 3 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă dureros asupra poziției României pe plan internațional, în contextul actualelor crize geopolitice, precum conflictul din Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Analistul Dan Dungaciu subliniază cum țara noastră a pierdut relevanța diplomatică și strategică. Acesta afirmă că „România nu mai există” în ochii lumii, incapabilă să reacționeze la războaie sau conflicte majore, pentru că „nu ai nimic în spate”.

„România nu mai există. Nu poți să reacționezi în fața unui asemenea război sau unui conflict, nu ai nimic în spate. Trebuie să fii pregătit deja din timp ca cineva să te întrebe. România nu face nimic, pentru că pe România n-o întreabă nimeni nimic. Dacă România ar fi fost acum decenii în urmă, de pildă, cineva probabil că ar fi făcut, ar fi rugat-o pe România să facă o mediere sau să pună doi oameni la o masă. În momentul ăsta n-are cum să te roage cineva, pentru că știe că tu nu poți să faci nimic. România nu mai are viziune diplomatică, România nu mai are proiect și astea sunt costurile. La fiecare criză care apare, România este mereu neinvocată și este neinvocată, pentru că România nu a mai construit nimic, despre asta e vorba” , subliniază Dungaciu.

Nimic de pus pe masă

Analistul politic Dan Dungaciu trage un semnal de alarmă dureros de clar. Potrivit lui, politica externă a României nu e mai bună decât cea internă, nici decât politica internă a premierului Bolojan sau decât cea externă a președintelui Nicușor Dan, pe care îl vede ca pe un exemplu de amatorism în relații internaționale.