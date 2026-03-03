Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură”

Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură”

04 mart. 2026, 00:29, Știri politice
Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură”

Invitată în cadrul unei emisiuni din Polonia, înainte de a se întâlni cu omologul său Radoslaw Sikorski, Oana Țoiu a făcut o serie de declarații referitoare la evoluția din Orientul Mijlociu, dar și ce a însemnat eliminarea lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Acum, Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe fiul fostului Ayatollah, Khamenei, ca noul lider suprem al Iranului.

Oana Țoiu a răspuns întrebărilor adresate de jurnalistul Adam Jasser, în cadrul emisiunii „On the Record”, la TVP World. Declarațiile au fost susținute înainte ca Ministrul de Externe al României să ia parte la întâlnirea cu omologul său Radoslaw Sikorski.

Ce spune despre moartea lui Ali Khamenei

Despre moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, Ministrul de Externe al României a precizat că a fost „un punct de cotitură”. De asemenea, a susținut că, la momentul actual, prioritatea guvernelor europene reprezintă descurajarea conflictului, precum și protejarea cetățenilor și sprijinirea lor pentru a părăsi regiunea.

Vă reamintim faptul că Ayatollahul Ali Khamenei a murit în cursul zilei de 28 februarie 2026. La două zile distanță, în urma rănilor cauzate de bombardamente, a murit și soția sa. Și fiica, ginerele și nepotul fostului Lider Suprem și-au pierdut viețile.

De asemenea, Ministrul de Externe a susținut că diplomaţia europeană ar trebui să insiste pentru „un armistiţiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu. Scopul este cât se poate de precis, și anume să se permită evacuarea civililor.

Oana Țoiu a susținut o serie de declarații la televiziunea din Polonia

Totodată, Ministrul de Externe a menționat faptul că se află la curent cu criticile potrivit cărora acţiunile recente ale SUA şi Israelului ar putea să nu fie pe deplin conforme cu „normele internaţionale”. Oana Țoiu afirmase, însă, în cadrul emisiunii, că diplomația europeană ar trebui să își îndrepte atenția asupra prevenirii pierderilor suplimentare de vieți omenești, precum și asupra restabilirii unui „cadru previzibil pentru viitor”, făcând referire la securitatea din regiune.

Jurnalistul a întrebat-o pe Oana Țoiu dacă în urma acestui conflict ar putea fi slăbită Moscova prin întreruperea sprijinului iranian. Ministrul a mențioant că presiunea asupra atenţiei şi resurselor occidentale este „de necontestat”, conform News.ro.

Altfel, tulburările care au loc în Iran ar putea avea capacitatea ca sprijinul să fie diminuat. A făcut referire la dronele de tip Shahed, care sunt folosite și în conflictul armat din Ucraina. Vezi mai multe informații legate despre drone AICI.

Autorul recomandă:

Sursă foto: captură video Youtube  TVP World

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței: „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient”
23:48
Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței: „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient”
FLASH NEWS MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”
22:24
MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”
ULTIMA ORĂ Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele
21:47
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele
FLASH NEWS PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul
20:25
PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul
CONTROVERSĂ Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă”
20:02
Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă”
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
18:42
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Luptă pentru putere în Iran după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Zile decisive pentru viitorul regimului de la Teheran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Croația este pregătită să sprijine țările vecine afectate de creșterea prețurilor la energie
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „La fiecare criză România nu este chemată pentru că nu are nimic pe masă”
23:56
Dan Dungaciu: „La fiecare criză România nu este chemată pentru că nu are nimic pe masă”
ANCHETĂ Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate
23:50
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate
HOROSCOP Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice
23:35
Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
23:34
🚨 Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
TENSIUNI Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția
23:15
Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția
ANCHETĂ Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele
23:06
Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele

Cele mai noi

Trimite acest link pe