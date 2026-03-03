Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură”

Invitată în cadrul unei emisiuni din Polonia, înainte de a se întâlni cu omologul său Radoslaw Sikorski, Oana Țoiu a făcut o serie de declarații referitoare la evoluția din Orientul Mijlociu, dar și ce a însemnat eliminarea lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Acum, Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe fiul fostului Ayatollah, Khamenei, ca noul lider suprem al Iranului.

Oana Țoiu a răspuns întrebărilor adresate de jurnalistul Adam Jasser, în cadrul emisiunii „On the Record”, la TVP World. Declarațiile au fost susținute înainte ca Ministrul de Externe al României să ia parte la întâlnirea cu omologul său Radoslaw Sikorski.

Ce spune despre moartea lui Ali Khamenei

Despre moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, Ministrul de Externe al României a precizat că a fost „un punct de cotitură”. De asemenea, a susținut că, la momentul actual, prioritatea guvernelor europene reprezintă descurajarea conflictului, precum și protejarea cetățenilor și sprijinirea lor pentru a părăsi regiunea.

Vă reamintim faptul că Ayatollahul Ali Khamenei a murit în cursul zilei de 28 februarie 2026. La două zile distanță, în urma rănilor cauzate de bombardamente, a murit și soția sa. Și fiica, ginerele și nepotul fostului Lider Suprem și-au pierdut viețile.

De asemenea, Ministrul de Externe a susținut că diplomaţia europeană ar trebui să insiste pentru „un armistiţiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu. Scopul este cât se poate de precis, și anume să se permită evacuarea civililor.

Totodată, Ministrul de Externe a menționat faptul că se află la curent cu criticile potrivit cărora acţiunile recente ale SUA şi Israelului ar putea să nu fie pe deplin conforme cu „normele internaţionale”. Oana Țoiu afirmase, însă, în cadrul emisiunii, că diplomația europeană ar trebui să își îndrepte atenția asupra prevenirii pierderilor suplimentare de vieți omenești, precum și asupra restabilirii unui „cadru previzibil pentru viitor”, făcând referire la securitatea din regiune.

Jurnalistul a întrebat-o pe Oana Țoiu dacă în urma acestui conflict ar putea fi slăbită Moscova prin întreruperea sprijinului iranian. Ministrul a mențioant că presiunea asupra atenţiei şi resurselor occidentale este „de necontestat”, conform News.ro.

Altfel, tulburările care au loc în Iran ar putea avea capacitatea ca sprijinul să fie diminuat. A făcut referire la dronele de tip Shahed, care sunt folosite și în conflictul armat din Ucraina. Vezi mai multe informații legate despre drone AICI.

Sursă foto: captură video Youtube TVP World