Un interlop român ar fi fost bătut cu ciocanele, în Italia, de către doi marocani. Bărbatul a fost internat în stare gravă iar atacul ar fi fost o răbunare, după ce acesta ar fi comis o înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Un bărbat din Vâlcea a fost internat de urgență într-un spital italian după ce ar fi fost victima unei răzbunări crude, de tip mafiot. Potrivit unor surse judiciare, acesta ar fi fost atacat de doi bărbați de origine marocană care l-ar fi bătut cu ciocanele până când l-ar fi adus în pragul morții.

Sursele Gândul au afirmat că victima este un fost hoț din buzunare care, odată cu trecerea anilor, s-ar fi reorientat către infracționalitatea electronică, după modelul multora dintre infractorii vâlceni. Poreclit și Cornel Barbugiu, ca urmare a pasiunii sale pentru jocurile de noroc, acesta ar fi făcut avere și chiar ar fi ajuns în mediile mondene după ce ar fi avut o relație amoroasă cu dansatoarea exotică Cristina Pucean. După ce s-a despărțit de aceasta, vâlceanul ar fi intrat în conflict cu următorul iubit al femeii, interpretul de muzică de petrecere Bogdan de la Ploiești.

Poliția încearcă sa afle cine a comandat atacul

Cei doi s-ar fi jignit și amenințat prin intermediul platformelor de socializare iar cântărețul ar fi apelat la un lider interlop de la Timișoara, care, la rândul său, ar fi intervenit pe lângă un prieten respectat în Vâlcea ca să stea de vorbă cu acest Cornel, dar fără să apeleze la violență.

După ce ecourile scandalului cu dansatoarea Cristina Pucean s-au stins, Cornel Barbugiu ar fi plecat în Italia și s-ar fi stabilit, temporar, la Milano. Acolo, în circumstanțe rămase neclare, ar fi înșelat alți români o sumă de aproximativ un milion de euro.

Ulterior, Cornel Barbugiu ar fi fost atacat de doi bărbați de origine marocană înarmați cu ciocane. Aceștia din urmă l-ar fi lovit fără milă până când l-au băgat în comă. Internat de urgență, românul ar fi fost readus la viață de către cadrele medicale, însă anchetatorii italieni nu ar fi reușit să afle exact cine se află în spatele atacului de tip mafiot.

