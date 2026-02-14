Prima pagină » Actualitate » Cutremur în sistemul bancar: peste 120 de bănci dintr-o mare țară din Europa se închid în decurs de numai câteva zile. Care este motivul

14 feb. 2026, 13:59, Actualitate
Cutremur în sistemul bancar: peste 120 de bănci dintr-o mare țară din Europa se închid / Sursa FOTO: Envato, caracter ilustrativ

Peste 120 de bănci din Marea Britanie se închid în aceste zile, scrie Mediafax. Este vorba despre sucursale bancare care aparțin unor mari companii.

Închiderile vor continua până anul viitor, fiind justificate prin creșterea interesului clienților pentru serviciile digitale.

Un grup bancar închide 95 de sucursale

Conform planurilor de restructurare a sistemului bancar , peste 120 de sucursale se închid săptămâna aceasta în diferite orașe din Marea Britanie. Planul a fost stabilit cu ani în urmă deoarece din ce în ce mai mulți clienți preferă plățile contactless și digitale. Închiderile vor continua până anul viitor.

CLloyds Banking Group a anunțat planuri de a închide încă 95 de sucursale în Marea Britanie, ceea ce va afecta clienții Lloyds Bank, Halifax și Bank of Scotland. Grupul a dezvăluit că 53 de sucursale Lloyds, 31 de sucursale Halifax și 11 sucursale Bank of Scotland urmează să se închidă în cadrul schemei nou anunțate. Închiderile sunt programate să aibă loc între mai 2026 și martie 2027.

În prezent, Lloyds implementează alte planuri pentru a închide 49 de bănci până în octombrie. Aceasta urmează anunțului grupului din ianuarie 2021, conform căruia va închide 136 de sucursale până în martie 2026.

Odată ce toate închiderile anunțate anterior vor fi efectuate, grupul bancar va rămâne cu o rețea de 610 sucursale.

De asemenea, NatWest a anunțat închiderea a 32 de sucursale. Aceasta înseamnă că 230 de bănci sunt programate să se închidă în 2026, alte 15 se vor închide în 2027 și 28 care vor fi închise la o dată care nu a fost stabilită.

Din februarie 2022, nu mai puțin de 2.236 de sucursale britanice fie s-au închis, fie au anunțat planuri de închidere. Se ajunge astfel la o medie de cel puțin o închidere pe zi sau de opt închideri pe săptămână.

În zonele care rămân fără sucursale bancare, companiile înființează centre bancare sau bancomate.

La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă

