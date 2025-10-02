Iată câți ani trebuie să muncești și cât stagiu de cotizare trebuie să ai pentru a primi pensia minimă garantată prin lege

Potrivit legislației, românii care doresc să aibă dreptul la pensie minimă trebuie să fi contribuit cel puțin 15 ani la sistemul public de asigurări sociale. Femeile și bărbații care îndeplinesc acest stagiu minim în 2025 vor putea beneficia de o pensie minimă de 1.281 de lei.

Fără minim 15 ani de muncă, niciun român nu poate beneficia legal de o pensie. Desigur, există o posibilitate – achiziționarea vechimii. Trebuie să efectueze o plată retroactivă pentru perioade de până la 6 ani. Contribuția va fi plătită în funcție de salariul minim brut în vigoare.

În 2025, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 4.050 de lei. Pentru pensionare anticipată, angajații trebuie să plătească 25% din salariul minim brut, adică 1.012,50 de lei pe lună. Pentru a achiziționa vechime de 6 ani, românii pot plăti 1.012,50 de lei.

Cei care nu au minim 15 ani vechime, legea prevede indemnizație socială pentru pensionari, însă se acordă în funcție de anumite condiții. Pentru a avea o pensie completă, este nevoie de 35 de ani de cotizare, precizează Playtech.

