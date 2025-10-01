Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de anul pensionarii

Românii care ies la pensie în acest an vor primi un venit calculat în funcție de vechime: 2.958 de lei după 30 de ani, 3.754 lei după 35 de ani și 4.665 lei după 40 de ani. Însă, numai într-un scenariu moderat, în care valoarea punctului de referință crește cu 3% pe an.

Calculul pensiei: Cuantumul pensiei reprezint[ numărul total de puncte x valoarea punctului de referință (VPR). Estimarea este pentru salariul mediu pe economie.

Am pornit de la VPR, adică 91 de lei pentru anul 2025 și am construit două scenarii pentru evoluția VPR după acest an.

În acest caz:

a) scenariul moderat: VPR crește cu 3% anual.

b) scenariul optimist: VPR crește cu 6% anual.

Am creat trei scenarii de contribuție (ani lucrați la momentul pensionării):

a)30 ani de contribuţie (punct contributiv = 30) → stabilitate calculată conform regulii (ani 26–30): +2,5 puncte → total puncte = 32,5.

b)35 ani de contribuţie → stabilitate = 6,25 → total puncte = 41,25.

c) 40 ani de contribuţie → stabilitate = 11,25 → total puncte = 51,25.

Am aplicat punctele de stabilitate conform exemplului folosit anterior: 0,5 p/an pentru 26–30; 0,75 p/an pentru 31–35; 1 p/an pentru >35.)

Decrețeii născuți în anul 1970 sau înainte, care vor ieși la pensie în anul 2030 (majoritatea vor fi septuagenari) , ar putea primi 3.429 lei (în scenariul moderat) sau 3.597 lei (în scenariul optimist) după 30 de ani, 4.351 sau 5.023 lei după 35 ani, 5.406 sau 6.233 lei după 40 de ani vechime în câmpul muncii și de cotizație.

Prima cohortă de mileniali (românii născuți în anul 1980) va ieși la pensie abia prin anul 2050, când vor avea vârsta de 70 ani. În scenariul moderat, ar putea câștiga 6.198 de lei sau 12.902 lei (în scenariul optimist) după 30 de ani , 7.970 sau 16.273 lei după 35 ani, 9.873 sau 20.137 lei după 40 de ani de cotizație.

Autorul recomandă: