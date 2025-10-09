Prima pagină » Economic » În timp ce Bolojan îndeamnă la „strâns cureaua”, Poșta Română își face rebranding de 48.000 €. Cum justifică cheltuiala

09 oct. 2025, 19:15, Economic
În contextul în care Guvernul Bolojan caută să reducă personalul instituțiilor de stat și îi îndeamnă pe români să strângă cureaua, Poșta Română își face un rebranding costisitor de aproximativ 48.000 de euro. 

Reprezentanții companiei care își schimbă emblema pentru prima oară din 2004 susțin că se declară „extrem de mulțumiți de ce a ieșit”.  Într-o conferință de presă de joi, aceștia au prezentat noua identitate vizuală a companiei.

„Suntem extrem de mulțumiți de ce a ieșit și de viitor. (…) Nu am făcut un logo, ci un proces de branding pentru Poșta Română”, a declarat directorul general, Valentin Ștefan.

Cum este justificată suma de 48.000 de euro

Costul este justificat de colantarea tuturor mașinilor, schimbarea uniformelor angajaților și modificările asupra oficiile poștale. Autoritățile estimează un cost între 50 și 100 de euro pentru fiecare mașină cu noua emblemă.

„Uniformele nu se schimbă, ele se oferă anual către salariați. Poșta este obligată, în fiecare an, să acorde salariaților uniforme. Cele care au fost cumpărate au fost folosite în 2023, cele din 2024 – în 2024”, a explicat directorul general.


„Pentru oficiile poștale estimăm o investiție între 10 și 15 milioane de euro în următorii doi ani pentru modernizarea lor. Trebuie făcute, indiferent dacă aveam rebranding sau nu”, a mai spus Valentin Ștefan.

În plină eră a firmelor de curierat, Poșta Română promite că se va adapta la secolul 21

Poșta Română promite transformarea pe încă trei direcții:

  1. un ghișeu universal unde cetățenii să aibă acces la serviciile instituțiilor de stat;
  2. curierat și logistică: hub-uri logistice, dezvoltarea serviciilor;
  3. soluții digitale accesibile;

Valentin Ștefan a mai anunțat că Poșta Română lansează compania Zor, vizând generația Z.

„Targetăm clienții cu vârsta de 18-20 de ani, și cu Zor vrem să cucerim și acest segment. Ne-am adaptat, și ne-am dezvoltat continuu.Pentru că știm că o țară stabilă are nevoie de o Poștă stabilă, apreciem trecutul și ne uităm la viitor pe care îl pregătim cu Zor”. 

CNPR este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale. Deține o reţea de peste 5.000 de subunităţi poştale la nivel naţional, dintre care 676 sunt oficii poştale şi 1.054 ghişee poştale.

Sursa Foto: Poșta Română

