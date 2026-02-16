Wizz Air lansează o nouă platformă de rezervări bilete. Compania aeriană low-cost a oferit toate detaliile pentru pasageri

Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a lansat o nouă platformă digitală, dezvoltată în parteneriat cu furnizorul de tehnologie pentru turism Dohop. Se numește WIZZ Link și le permite pasagerilor să rezerve călătorii compuse din mai multe segmente de zbor, într-o singură tranzacție.

Mulți pasageri, în special cei care călătoresc în Europa, nu își planifică rutele prin zboruri directe, ci combinând mai multe segmente. De exemplu, de la Londra la Budapesta și mai apoi către Abu Dhabi.

Acum, aceștia trebuie adesea să caute manual fiecare segment, să compare orarele, să verifice regulile privind bagajele și condițiile tarifare și să achiziționeze bilete în tranzacții separate. Astfel, pasagerii petrec – în medie – până la cinci ore înainte de o călătorie pentru a-și gestiona rezervările, ceea ce necesită timp și crește riscul unor erori de rezervare.

În cele mai multe cazuri, acest fapt îi conduce pe pasageri către agregatoare de zboruri, unde mai multe companii aeriene concurează pentru aceeași rezervare, fiind apoi în imposibilitatea de a le oferi asistență în cazul unor perturbări.

Dar în prezent, cu WIZZ Link, călătorii vor putea rezerva zboruri cu transfer independent și pot accesa aproape 8.000 de combinații noi de destinații la plecare și sosire prin wizzlink.wizzair.com, inclusiv puncte de legătură importante precum Budapesta, Roma, Londra, București, Varșovia și Tirana.

Aceasta este o platformă-premieră în transportul aerian, pasagerii putând efectua călătorii cu mai multe segmente printr-o singură achiziție. Instrumentul WIZZ Link este alimentat de tehnologia RetailConnect a Dohop, care permite companiei aeriene să creeze și să gestioneze propriile transferuri flexibile de zboruri, menținând în același timp controlul complet asupra prețurilor, distribuției și experienței clienților.

„Agențiile de turism online continuă să dețină o cotă importantă din piața digitală — în prezent, peste o treime dintre călători își rezervă zborurile prin intermediul agențiilor de turism online. În același timp, itinerariile cu mai multe segmente reprezintă deja o parte semnificativă din trafic și se preconizează că vor crește până la un procent de două cifre din totalul rezervărilor de zboruri. WIZZ Link ajută la menținerea acestor tranzacții, ce includ mai multe segmente de zbor, în interiorul ecosistemului nostru, crescând conversia și numărul segmentelor de zbor rezervate per pasager. Iar pentru pasageri, serviciul oferă un plus de confort și de opțiuni, oferind acoperirea extinsă a rețelei Wizz Air într-o singură experiență de rezervare conectată”, a preciza Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer în cadrul Wizz Air, potrivit profit.ro.

