Prima pagină » Actualitate » Wizz Air lansează o nouă platformă de rezervări bilete. Compania aeriană low-cost a oferit toate detaliile pentru pasageri

Wizz Air lansează o nouă platformă de rezervări bilete. Compania aeriană low-cost a oferit toate detaliile pentru pasageri

16 feb. 2026, 21:34, Actualitate
Wizz Air lansează o nouă platformă de rezervări bilete. Compania aeriană low-cost a oferit toate detaliile pentru pasageri
FOTO - caracter ilustrativ: Profimedia

Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a lansat o nouă platformă digitală, dezvoltată în parteneriat cu furnizorul de tehnologie pentru turism Dohop. Se numește WIZZ Link și le permite pasagerilor să rezerve călătorii compuse din mai multe segmente de zbor, într-o singură tranzacție.

Mulți pasageri, în special cei care călătoresc în Europa, nu își planifică rutele prin zboruri directe, ci combinând mai multe segmente. De exemplu, de la Londra la Budapesta și mai apoi către Abu Dhabi.

Acum, aceștia trebuie adesea să caute manual fiecare segment, să compare orarele, să verifice regulile privind bagajele și condițiile tarifare și să achiziționeze bilete în tranzacții separate. Astfel, pasagerii petrec – în medie – până la cinci ore înainte de o călătorie pentru a-și gestiona rezervările, ceea ce necesită timp și crește riscul unor erori de rezervare.

În cele mai multe cazuri, acest fapt îi conduce pe pasageri către agregatoare de zboruri, unde mai multe companii aeriene concurează pentru aceeași rezervare, fiind apoi în imposibilitatea de a le oferi asistență în cazul unor perturbări.

Dar în prezent, cu WIZZ Link, călătorii vor putea rezerva zboruri cu transfer independent și pot accesa aproape 8.000 de combinații noi de destinații la plecare și sosire prin wizzlink.wizzair.com, inclusiv puncte de legătură importante precum Budapesta, Roma, Londra, București, Varșovia și Tirana.

Aceasta este o platformă-premieră în transportul aerian, pasagerii putând efectua călătorii cu mai multe segmente printr-o singură achiziție. Instrumentul WIZZ Link este alimentat de tehnologia RetailConnect a Dohop, care permite companiei aeriene să creeze și să gestioneze propriile transferuri flexibile de zboruri, menținând în același timp controlul complet asupra prețurilor, distribuției și experienței clienților.

Sursa foto – Caracter ilustrativ: Wizz Air

„Agențiile de turism online continuă să dețină o cotă importantă din piața digitală — în prezent, peste o treime dintre călători își rezervă zborurile prin intermediul agențiilor de turism online. În același timp, itinerariile cu mai multe segmente reprezintă deja o parte semnificativă din trafic și se preconizează că vor crește până la un procent de două cifre din totalul rezervărilor de zboruri. WIZZ Link ajută la menținerea acestor tranzacții, ce includ mai multe segmente de zbor, în interiorul ecosistemului nostru, crescând conversia și numărul segmentelor de zbor rezervate per pasager. Iar pentru pasageri, serviciul oferă un plus de confort și de opțiuni, oferind acoperirea extinsă a rețelei Wizz Air într-o singură experiență de rezervare conectată”, a preciza Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer în cadrul Wizz Air, potrivit profit.ro.

Autorul mai recomandă:

Trei britanici au urmat modelul celor doi români și au fugit după avion, pe pista aeroportului din Koln. Ce spune poliția din Germania

Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo

Incendiu la un avion Wizz Air care tocmai aterizase pe Aeroportul Băneasa. Peste 200 de pasageri au fost evacuați

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Robert Duvall, câștigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 95 de ani. Actorul a făcut roluri memorabile în Nașul și în Apocalypse Now
20:35
Robert Duvall, câștigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 95 de ani. Actorul a făcut roluri memorabile în Nașul și în Apocalypse Now
FLASH NEWS Adoptat de Senat. Tinerii sub 21 de ani nu mai pot intra la jocuri de noroc. Ce alte prevederi se schimbă în legea „păcănelelor”
19:33
Adoptat de Senat. Tinerii sub 21 de ani nu mai pot intra la jocuri de noroc. Ce alte prevederi se schimbă în legea „păcănelelor”
EXCLUSIV Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu”
18:51
Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu”
HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie
17:00
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie
SCANDAL Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?”
15:41
Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?”
INEDIT Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Vor și fi locuri VIP și SUPER VIP
15:38
Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Vor și fi locuri VIP și SUPER VIP
Mediafax
Cu cât se va ieftini energia electrică în 2026? Explicația ministrului Bogdan Ivan
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
România, aproape invizibilă la München: „Mi-e teamă că la noi nu se înțelege cât de mare este schimbarea de atitudine a Germaniei”
Mediafax
Vor continua să crească prețurile apartamentelor în timp ce vânzările acestora scad? Ce spune un CEO cu 20 de ani de experiență în imobiliare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cometa 3I/ATLAS, observată în timp ce împrăștie cu apă prin Sistemul Solar
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Mircea Geoană pentru Nicușor Dan, înainte de vizita la Washington: „Să nu credem că doar dintr-o vizită se rezolvă problema”
22:24
Mesajul lui Mircea Geoană pentru Nicușor Dan, înainte de vizita la Washington: „Să nu credem că doar dintr-o vizită se rezolvă problema”
FLASH NEWS Mircea Geoană confirmă că participarea la Consiliul pentru Pace este „obligația” lui Nicușor Dan: „Este obligatoriu să reconfirme relația cu SUA”
22:10
Mircea Geoană confirmă că participarea la Consiliul pentru Pace este „obligația” lui Nicușor Dan: „Este obligatoriu să reconfirme relația cu SUA”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 17 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorica Dăncilă
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 17 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorica Dăncilă
FLASH NEWS Mircea Geoană avertizează asupra schimbării majore pentru România, în planul politicii externe: „E confirmat de Marco Rubio”
21:52
Mircea Geoană avertizează asupra schimbării majore pentru România, în planul politicii externe: „E confirmat de Marco Rubio”
APĂRARE Întâlnirea dintre Radu Miruță și delegația americană a avut ca „moment principal” vizita la centrul din Fetești unde se antrenează militarii ucraineni
21:04
Întâlnirea dintre Radu Miruță și delegația americană a avut ca „moment principal” vizita la centrul din Fetești unde se antrenează militarii ucraineni
EDITORIAL Ștefan Popescu: Mizele participării lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii şi momentul de adevăr al României
21:00
Ștefan Popescu: Mizele participării lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii şi momentul de adevăr al României

Cele mai noi

Trimite acest link pe