16 feb. 2026, 14:45, Economic
BNR confirmă dezastrul economiei românești. Datoria externă totală a României a crescut cu aproape 24 mld. euro în 2025. Povara totală a ajuns la 227 mld. euro

Datoria externă totală a României a crescut semnificativ la finalul anului trecut, cu 23,83 mld. euro, până la 227,3 mld. euro, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 14,8%, până la 179,4 mld. euro, față de decembrie 2024, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat o creștere cu 1,6% pănă la 47,9 mld. euro.

Conform raportului publicat de instituție, datoria externă a administrației publice a fost de 125,5 mld. euro, în creștere cu 18,5 mld. euro față de decembrie 2024. În același timp, soldul deținut de societățile care acceptă depozite, exclusiv banca centrală, a fost de 14,9 mld. euro, față de 12,9 mld. euro la finalul anului trecut. De asemenea, din volumul total, investiția directă, respectiv credite intra-grup, se ridică la 51,1 mld. euro, iar datoria externă a totalizat 176,1 mld. euro, față de 154 mld. euro la 31 decembrie 2024.

Sursa: Banca Națională a României

„În perioada ianuarie – decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 milioane euro, până la 227,347 milioane euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 milioane euro la 31 decembrie 2025 (78,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 14,8 la sută față de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2025 nivelul de 47,916 milioane euro (21,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,6 la sută față de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR. 

