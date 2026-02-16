Întâlnirea dintre Radu Miruță și delegația americană a avut ca „moment principal” vizita la centrul din Fetești unde se antrenează militarii ucraineni

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a primit luni, 16 februarie, vizita unei delegații a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Vizita are loc cu doar o săptămână înainte de participarea președintelui Nicușor Dan la Conferința Consiliului pentru Pace de la Washington.

„În cadrul discuțiilor, oficialul român a expus principalele concluzii ale participării la Conferința de Securitate de la München și la Reuniunea Ministerială a Apărării NATO de la Bruxelles, reliefând cu precădere prioritățile și interesele de securitate ale României în contextul consolidării posturii de descurajare pe Flancul Estic și al menținerii sprijinului pentru Ucraina”, transmite Ministerul Apărării.

Potrivit instituției, principalul moment al vizitei l-a constituit vizita la Centrul de Instruire F-16, unde soldați români și ucraineni fac pregătire militară.

„Momentul principal al întrevederii l-a constituit vizita la Centrul de Instruire F-16, inaugurat în 2023 la Baza 86 Aeriană Fetești. Acesta este o platformă avansată de pregătire, unică la nivel european, care oferă piloților români, ucraineni și din alte state aliate și partenere acces la programe de instruire de înalt nivel, aliniate standardelor NATO”, se arată în comunicat.

„Pe parcursul discuțiilor, a fost subliniat și rolul fundamental pe care bazele militare de la Deveselu, Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii îl dețin în configurația de descurajare și interoperabilitate a Alianței, constituind piloni esențiali pentru proiecția puterii și consolidarea securității în plan regional.

Totodată, a fost reafirmat angajamentul ferm al României pentru suplimentarea progresivă a bugetului apărării, vizând dezvoltarea unor capabilități moderne și interoperabile, de natură să consolideze arhitectura apărării colective.

În acest context, partea română a manifestat un interes deosebit pentru valorificarea mecanismelor de finanțare oferite de Guvernul Statelor Unite în scopul modernizării Forțelor Armate, precum și pentru avansarea obiectivelor stabilite în Foaia de parcurs privind cooperarea în domeniul apărării pentru perioada 2020-2030″, mai precizează MApN în comunicat.

„Oficialul român a evidențiat sprijinul constant acordat de Congresul SUA pentru securitatea Flancului Estic”

„În încheiere, oficialul român a evidențiat sprijinul constant acordat de Congresul SUA pentru securitatea Flancului Estic și pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre.

Cu prilejul vizitei la Fetești, delegația a vizitat și Baza 86 Aeriană, iar ministrul apărării naționale a avut și o întâlnire cu personalul unității, cu care a discutat despre provocările activității în cadrul acestei importante capacități a Forțelor Aeriene Române și a NATO. Ministrul a i-a asigurat pe cei prezenți de întreg sprijinul conducerii MApN în vederea executării misiunilor în cele mai bune condiții.

În cursul după-amiezii, la Palatul Cotroceni, ministrul Radu Miruță și ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, au avut o întâlnire comună cu delegația condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, la care s-a alăturat și Președintele României, Nicușor Dan”, mai precizează sursa citată.

FOTO: facebook

