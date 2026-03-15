Anvelopa monstru a primit undă verde pentru a fi vândută în Europa. Care sunt caracteristicile uimitoare ale acestei mega componente auto

Cea mai mare anvelopă agricolă din lume a primit undă verde pentru a fi comercializată în Europa. Goodyear Farm Tires, parte a Titan International, a primit omologarea ECE pentru LSW1400/30R46. Această anvelopă XXL a fost special dezvoltată pentru cele mai mari utilaje agricole și este concepută pentru a oferi avantaje deosebite pe solurile umede, publică Agrointel.

Potrivit producătorului Goodyear, anvelopa gigant se caracterizează prin proprietăți maxime de tracțiune și flotabilitate în condiții umede și noroioase. Datorită unui diametru mai mare al jantei și a unui flanc mai mic decât o anvelopă convențională, anvelopele LSW sunt concepute pentru a oferi caracteristici excepționale de flotație.

Anvelopele LSW sunt destinate să se afunde mai puțin în terenul umed și să ofere o stabilitate mai mare și o rulare mai lină pe șosea. Anvelopele LSW pot fi conduse cu o presiune cu 40% mai mică decât anvelopele standard, comparabil cu anvelopele VF.

Potrivit Goodyear, modelul benzii de rulare Custom Flo Grip și designul LSW , împreună cu modelul adânc al benzii de rulare R-2, sunt destinate să ofere un echilibru optim între capacitatea de încărcare.