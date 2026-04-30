Tribunalul Vaslui a decis, joi, excluderea mai multor acte de urmărire penală efectuate de DGA din dosarul fostului ministru al Sănătăţii şi preşedinte al organizaţiei PNL Vaslui, Nelu Tătaru. Acesta este cercetat pentru luare de mită.

De notat că avocații lui Tătaru au invocat o dispoziţie dată, în 2025, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Curtea a decis că poliţiştii DGA pot fi delegaţi de procurori exclusiv la cauze care vizează angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Probe anulate

„Admite în parte cererile formulate de inculpaţii T. N,, prin apărătorul ales şi Ţ.V. În temeiul art. 97 alin.2 Cod Procedură Penală, raportat la art.281 alin. 1 lit. b1 CPP cu referire la art. 102 alin. 2, 3 şi 4 CPP constată nulitatea absolută a actelor de procedură şi mijloace de probă şi dispune eliminarea fizică acestora din dosarul de urmărire penală nr. 13/12/P/2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi”, se arată în decizia instanţei, conform AGERPRES.

Concret, este vorba despre o ordonanţă dată de organul de urmărire penală, fiind dispusă autorizarea folosirii în calitate de investigatori sub acoperire a unor lucrători de poliţie din cadrul D.G.A. Lor li s-au atribuit identităţile Vaida Florentin şi Dima Adina. O serie de procese verbale au fost întocmite de către organele de poliţie judiciară din cadrul D.G.A. şi o serie de înregistrări audio şi video.

Procurorul urmează să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată. Ori solicită restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicare.

Fostul ministru s-a declarat nevinovat

În octombrie 2024, Nelu Tătaru, deputat de Vaslui, lider al organizaţiei PNL şi fost ministru al Sănătăţii, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. În dosar este acuzat că ar fi primit mită, în calitate de medic. Este vorba de sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare.

Trimis ulterior în judecată, Tătaru, de profesie medic chirurg, s-a declarat nevinovat, precizând că nu a condiţionat niciodată actul medical. Fostul ministru îşi desfăşoară momentan activitatea într-un cabinet medical privat deschis în municipiul Huşi.

