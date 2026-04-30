Un șofer din Bacău, în vârstă de 67 de ani, a lovit cu mașina un motociclist după care s-a oprit în ușa unei frizerii, în care se aflau mai mulți angajați și clienți.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care autoturismul, marca Renault, urcă pe trotuar și lovește ușa frizeriei, iar în spate, pe carosabil, se vede motociclistul care se ridică de pe jos.

Conducătorul auto era însoțit de o femeie, care a ieșit singură din mașină, imediat după impact.

Motociclistul, un bărbatul de 38 de ani, a fost transportat de urgenţă la spital, dar medicii asigruă că viaţa sa nu este pusă în pericol.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și înceacă să afle cu exactitate care a fost cauza evenimentului rutier, informează Știrile Pro TV.

