Lucrările de reparații pe partea bulgară a Podului Giurgiu – Ruse nu se opresc în minivacanța de 1 mai. Ce trebuie să știe șoferii români

Galerie Foto 3
Podul Prieteniei, Giurgiu - Ruse / FOTO - Poliția de Frontieră

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu avertizează, prin intermediul unui comunicat, că lucrările de reparații pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse continuă și în perioada minivacanței de 1 Mai.

Circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, iar valorile de trafic ar putea crește semnificativ. Acestea vor duce la timpi de așteptare mai mari decât în mod obișnuit pentru traversarea podului.

FOTO – Facebook.com/CNAIRSA

În acest context, pentru a evita blocajele și întârzierile, șoferii și operatorii de transport sunt sfătuiți să își planifice din timp traseele și să ia în calcul rute alternative.

Rute alternative recomandate

Autoritățile din România oferă mai multe puncte de trecere pentru traversarea frontierei cu Bulgaria:

  • Dolj: Calafat, Bechet
  • Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
  • Călărași: Călărași
  • Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Măsuri pentru fluidizarea traficului

Reprezentanții (ITPF) Giurgiu au mai precizat că acționează zilnic, împreună cu celelalte instituții competente, pentru prevenirea activităților ilegale și pentru gestionarea eficientă a traficului în zona de frontieră.

De asemenea, instituția colaborează permanent cu autoritățile de frontieră din Bulgaria pentru fluidizarea circulației și menținerea unui climat de siguranță.

Totodată, echipele Poliției de Frontieră sunt în teren pentru a oferi sprijin participanților la trafic, recomandând respectarea indicațiilor autorităților pentru evitarea aglomerației.

