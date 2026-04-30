Sindicaliștii de la metrou îi răspund lui Radu Miruță în controversa scumpirii cartelelor: „Guvernul Bolojan stabilise creșterea tarifelor”

Sindicatul Metrorex (USLM) transmite, joi, că tarifele de la metrou urmau să crească pentru că „așa convenise Guvernul Bolojan”, și nu la presiunea sindicaliștilor. Potrivit reprezentanților USLM, prorogarea ordinului de scumpire a cartelelor de metrou ar duce la o pierdere de 20 de milioane de lei pentru Metrorex.

„Nu am fi intervenit la aceste declarații ale domnului ministru, dar se lasă impresia că tarifele la metroul din București cresc la presiunea sindicatului. Nimic mai fals, tarifele cresc pentru că așa convenise Guvernul Bolojan. Cresc tarifele la metrou din cauza faptului că Guvernul României nu este capabil să-și respecte semnătura de pe Contractul de Servicii Publice de Transport, contract pe care îl are cu Metrorex. Astfel, în anul 2026, Guvernul a semnat că va acorda o compensație pentru prestația Metrorex în valoare de 1,2 miliarde de lei”, precizează liderul de sindicat de la metrou.

Potrivit sursei citate, pierderea Metrotrex după prorogarea ordinului de creștere a tarifelor ar duce la o pierdere de 20 de milioane de lei.

„Pe această cale îl informăm pe domnul Ministrul Interimar că anul acesta, Ministerul de Finanțe a anunțat Metrorex că alocă doar 750 000 000 lei Compensație, un nivel de 65% din necesar. Diferența de finanțare era prevazută a se acorda și din creșterca tarifelor. Prorogarea înseamna o pierdere de 20 000 000 lei pentru Metrorex.

ÎI informăm, de asemenea, pe domnul Ministru Interimar că Metrorex are de primit de la Guvemul României o sumă de 1. 200. 000. 000 lei, reprezentând Compensația neîncasată pe ultimii 7 ani. Poate dacă aceste sume veneau la timp se putea modemiza cel puțin aspectul metroului.

În încheiere, dorim să îl întrebăm pe domnul Ministru lnterimar dacă este adevărat, ceea ce se aude, ca scopul Interimarului Domniei Sale la M.T.I. este acela de a elimina metroului bucureștean dreptul la venituri extrabugetare”, se mai arată în comunicatul USLM.

Radu Miruță a anulat creșterea tarifelor la metrou

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că a semnat un ordin de ministru prin care amână majorarea tarifelor la călătoria cu metroul. Prin același ordin se cere ca Metrorex să prezinte, în maximum 60 de zile, un plan de reducere a cheltuielilor, prin care să se ajungă la scăderea cu cel puţin 10% a bazei de cheltuieli.