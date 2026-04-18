Avertisment APIA pentru fermieri: nu accesați link-uri din SMS-uri false, site-ul a fost clonat

Fermierii din România sunt ținta unei tentative coordonate de fraudă, după ce site-ul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a fost clonat, iar beneficiarii plăților au început să primească mesaje SMS false. Instituția avertizează clar: nu accesați link-urile și nu furnizați date personale sau bancare.

Site-ul APIA, clonat. Capcana întinsă fermierilor

Semnalul de alarmă este unul cât se poate de serios. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, site-ul oficial al APIA, apia.org.ro, a fost clonat de hackeri, în scopul de a colecta datele personale și bancare ale fermierilor.

Cei care accesează link-uri primite, crezând că intră pe platforma oficială, ajung pe un site fals, controlat de atacatori. Orice informație introdusă acolo este compromisă.

SMS-uri false în numele APIA. Mesajele care pot goli conturi

În paralel, autoritățile au identificat o campanie de mesaje SMS frauduloase, trimise direct beneficiarilor de plăți. Acestea conțin link-uri către site-ul neoficial plata-apia.ro, care nu are nicio legătură cu APIA.

Mesajele cer actualizarea datelor bancare, sub pretext administrativ. În realitate, este o metodă clasică de phishing, prin care atacatorii încearcă să obțină acces la conturi și informații sensibile.

APIA subliniază ferm: aceste mesaje NU sunt emise de instituție.

APIA face apel către fermieri:

NU accesați link-urile primite

NU introduceți date personale sau bancare

NU efectuați plăți

Dacă ați accesat link-ul sau ați introdus date:

contactați urgent banca;

anunțați instituția dumneavoastră.

Datele bancare nu se actualizează prin SMS

Instituția transmite că actualizarea datelor bancare nu se face niciodată prin link-uri trimise prin SMS. Procedura este una clară și clasică, prin contact direct cu responsabilul de dosar și pe baza documentelor justificative, cum este extrasul de cont.

Autoritățile au fost deja notificate, iar situația este în curs de gestionare.

Ignorați și ștergeți mesajele. Pericolul este real

Fermierii sunt îndemnați să șteargă imediat mesajele primite și să nu dea curs acestor solicitări. Este un atac în desfășurare, bine țintit, care mizează pe încrederea în instituțiile statului.

Situația evoluează, iar noi informații sunt așteptate în perioada următoare.

Recomandarea autorului: