România coboară vertiginos în topul libertății presei. Ne depășesc Namibia, Ghana sau Capul Verde

Raport libertatea presei. Foto: Pexels

Organizația Reporteri Fără Frontiere (RSF) a publicat Indicele Mondial al Libertății Presei pe 2025. Datele arată că presiunile politice asupra jurnalismului se intensifică, tendințele autoritare sunt în creștere, iar piața media este serios slăbită. Tabloul global este unul pesimist, iar România a coborât mai multe locuri față de anii trecuți.

România se clasează pe locul 49 din 180 de țări și teritorii evaluate. O poziție nu foarte bună, în contextul unui stat membru al Uniunii Europene. Ea este surclasată fără drept de apel de mai multe state africane. Africa de sud (21), Namibia (locul 23), Ghana (39) sau Cabo Verde (locul 40) se află cu nulte locuri înaintea Bucureștiului în ierarhia libertății presei.

Republica Moldova ocupă locul 31

De notat că Moldova ocupă locul 31 în clasament, în pofida campaniei dusă de regimul Maia Sandu de a închide orice televiziune, radio ori publicație critică la adresa puterii. Chiar și așa, vecinul din Est devansează cu 14 poziții România. O performanță notabilă pentru o țară fără statut de membru UE deocamdată. În plus, aflată la granița cu un război prelungit și sub asaltul constant al propagandei rusești.

SUA coboară pe locul 64, cel cel mai slab rezultat din istoria recentă a țării

Un caz special îl reprezintă Statele Unite. A coborît 7  locuri, ajungînd pe locul 64, cel mai slab rezultat din istoria recentă a țării. Această cădere semnificativă este atribuită în mare parte controlului politic și economic exercitat asupra marilor trusturi media în perioada guvernărilor democrate. Fenomenul a fost accentuat de polarizarea extremă, „news deserts” (zone fără presă locală independentă). Dar și de presiuni economice care au afectat indicatorul economic al indexului cu peste 14 puncte în numai doi ani.

Donald Trump | Foto – Mediafax

O altă țară care coboară în top este Franța, situată pe locul 25 în clasament. Abuzurile juridice — inclusiv acțiunile SLAPP împotriva jurnaliștilor — apar și în țări cu poziții relativ bune în index, cum este cazul Franței, observă inpolitics.

Premieră: peste jumătate din țările lumii se încadrează în categoriile „dificil” sau „foarte grav”

Pentru prima dată în istoria Indexului RSF, peste jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile „dificil” sau „foarte grav” în ceea ce privește libertatea presei. În 25 de ani, scorul mediu al celor 180 de țări și teritorii evaluate nu a fost niciodată atît de scăzut.

România, cu presa sa fragmentată, vulnerabilă la interferențe politice, la interesele proprietarilor de trusturi și la represallile unor organisme precum CNA ori ANCOM, ilustrează din plin această tendință globală, conchide sursa citată.

