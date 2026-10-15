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Banii cresc în copac, la propriu. Cultura care aduce și 30.000 de euro într-un sezon

Banii cresc în copac, la propriu. Cultura care aduce și 30.000 de euro într-un sezon
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Într-un județ lovit de secetă, un fermier din Teleorman a mizat pe o cultură mai puțin obișnuită în România, dar care poate aduce și 30.000 de euro într-un singur sezon. Florin Boguș, fondatorul Livezii Migdalii Cireşari, cultivă 40 de hectare de migdal în sistem ecologic, o investiție care poate aduce câștiguri semnificative, dar necesită câțiva ani de așteptare până la primele recolte rentabile.

Într-un interviu pentru Ziarul Financiar, Florin Boguș a povestit că a început în 2015 să cultive migdali în localitatea Sârbeni, județul Teleorman. Acesta a ales agriculutra ecologică, fără pesticide și erbicide de sinteză. Decizia a fost influențată și de o experiență din copilărie, când a avut o reacție alergică la anumite substanțe.

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„Avem o livadă de migdali în Teleorman, pe o suprafaţă de 40 de hectare. Anul acesta este un an bun, unul dintre anii în care chiar se face producţie şi sperăm ca totul să fie bine până la final. Livada este în sistem ecologic, deci nu administrăm niciun fel de substanţe, nici pesticide, nici erbicide”, a spus Florin Boguş pentru Ziarul Financiar.

Cultura poate aduce peste 30.000 de euro pe hectar

Alegerea migdalului a avut însă şi o motivaţie economică. Unul dintre cele mai interesante lucruri la această cultură este valoarea pe care o poate avea recolta. Florin Boguș spune că, într-un an bun, un hectar de migdali maturi poate produce între 3 și 4 tone de migdale în coajă.

Pe site-ul fermierului, pentru recolta din 2026, un kilogram de migdale ecologice în coajă costă 45 de lei, iar un pachet de trei kilograme este vândut cu 130 de lei, echivalentul a aproximativ 43,33 lei kilogramul. La acest preț de vânzare cu amănuntul, 3 tone de migdale ar valora 135.000 de lei, iar 4 tone ar ajunge la 180.000 de lei, adică aproximativ 33.700 de euro.

Ce investiție presupune o livadă de migdali și cât durează până la prima recoltă rentabilă

Potrivit lui Florin Boguș, înființarea unui hectar de migdali costă aproximativ 2.500 de euro în primul an. Pe un hectar pot fi plantați între 300 și 400 de pomi, în funcție de soiuri, teren și materialul săditor, dar migdalii nu produc imediat suficient pentru ca plantația să devină rentabilă.

„În primul an ajungi probabil la 2.500 de euro pe hectar ca să înfiinţezi o livadă de migdali, după care urmează an de an întreţinerea. Trebuie avut mare grijă la materialul săditor. Trebuie să ai pomi din care îţi iei altoi, să urmăreşti cum produc şi cu cine se polenizează, pentru că migdalului îi trebuie polenizator”.

Fermierul mai explică că trebuie să treacă aproximativ 5-6 ani până când pomii ajung la un nivel de producție important din punct de vedere economic. În tot acest timp livada necesită lucrări și cheltuieli de întreținere în fiecare an, iar în cazul sistemului ecologic poate fi mai lentă decât în sistem convențional, pentru că nu se folosesc îngrășăminte chimice pentru stimularea creșterii și nici erbicide.

Cum reușește migdalul să facă față secetei din sudul României

Un avantaj al migdalului este toleranța relativ bună la perioadele cu precipitații reduse. Fermierul spune că a adaptat inclusiv modul în care întreține terenul și, în loc să îndepărteze imediat vegetația dintre pomi, o lasă să crească, apoi o mărunțește cu tractorul. Resturile vegetale formează un strat protector, numit mulci, care ajută solul să păstreze mai multă umiditate.

„Este o cultură rezistentă la secetă. Din cauza secetelor extreme din ultimii ani, am lăsat buruienile să crească mari, iar apoi venim cu tractorul şi acestea se transformă în mulci la baza pomilor. Acesta protejează solul de razele soarelui şi păstrează umiditatea, iar pomii reuşesc să se descurce onorabil şi pe secetă”.

Totuși, migdalii nu sunt feriți de probleme. Iernile blânde pot favoriza apariția dăunătorilor și a bolilor, iar înghețurile târzii de primăvară pot afecta florile și, implicit, recolta.

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