Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA a prezentat situația plăților din prima tranșă a subvențiilor agricole, cu sumele autorizate în fiecare județ până miercuri, 25 noiembrie 2026. Datele indică și câteva județe care sunt fruntașe la plăți.

APIA a autorizat, începând cu 16 octombrie 2026, plăți în avans de peste 1,32 miliarde de euro pentru 645.770 de fermieri, în cadrul campaniei aferente anului 2026. Din totalul plăților autorizate, 1,2 miliarde de euro provin din FEGA, Alte 104,5 milioane de euro provin din FEADR, iar 18,5 milioane de euro reprezintă cofinanțare de la bugetul național.

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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nu a precizat dacă autorizările pentru prima tranșă s-au încheiat sau vor continua până pe 27 noiembrie. Mâine este ultima zi lucrătoare a lunii în care mai pot fi efectuate plăți înainte de termenul-limită de 30 noiembrie.

Ce județe sunt fruntașe la plăți și care se află la polul opus

Constanța. Pentru acest județ, APIA a autorizat plata pentru cea mai mare sumă – 62,15 milioane de euro pentru 7.476 de fermieri.

Timiș. A fost autorizată plata pentru suma de 58,94 de milioane de euro pentru 13.928 de fermieri.

Teleorman. A fost autorizată plata pentru suma de 54,98 de milioane de euro pentru 10.892 de fermieri.

Dolj. Plată autorizată de 53,04 milioane de euro.

Arad. Plată autorizată de 47,28 de milioane de euro.

Călărași. Plată autorizată de 46,68 de milioane de euro.

Olt. Plată autorizată de 46,04 milioane de euro.

Ilfov. Plată autorizată de 11 milioane de euro.

Vâlcea. Plată autorizată de 9,39 de milioane de euro.

Gorj. Plată autorizată de 9,31 de milioane de euro.

București. Plată autorizată de 1,59 de milioane de euro.

Județele în care banii au ajuns la cei mai mulți fermieri

Suceava are cei mai mulți beneficiari ai avansului APIA, cu aproape 36.000 de fermieri, urmată de Bihor, Maramureș și Dolj. În schimb, Constanța a primit peste 62 de milioane de euro pentru 7.476 de fermieri, față de 32,69 milioane de euro în Suceava. Cele mai mari procente de beneficiari eligibili autorizați la plată sunt în Ilfov, Olt și Alba, iar cele mai mici, în București, Timiș și Sibiu.

Deși reprezintă mai puțin de 10% dintre beneficiari, persoanele juridice au primit 57,3% din avansul APIA, respectiv 759,38 milioane de euro. Persoanele fizice au avut autorizate 565 de milioane de euro. Avansul mediu a fost de aproximativ 11.929 de euro pentru o persoană juridică, de peste 12 ori mai mult decât în cazul unei persoane fizice.

„Precizăm că, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin, din totalul autorizat la plată, APIA a efectuat plata sumei totale de 1.199.596.093,42 euro din FEGA. Reamintim că plățile pentru intervențiile finanțate din FEADR și BN1 sunt efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)”, arată Portal.agral.ro.

Sursă foto: Shutterstock / colaj Gândul