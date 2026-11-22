Zmeura se găsește și în luna noiembrie, chiar dacă temperaturile au scăzut, iar sezonul fructelor de vară s-a încheiat demult. În județul Buzău, un producător a reușit să prelungească perioada de recoltare cu ajutorul unui soi de zmeură rezistent la frig. Fructele sunt însă mai acrișoare decât cele din timpul verii, iar kilogramul se vinde cu 60 de lei.

Soiul cultivat permite recoltarea zmeurei până târziu în sezon, atâta timp cât temperaturile nu scad foarte mult. Fructele se coc mai greu din cauza frigului din timpul nopții, dar planta își continuă dezvoltarea atunci când vremea se încălzește.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Producătorul Dănuț Panait spune că zmeura poate rezista la mai multe episoade de brumă, iar în anii cu temperaturi favorabile, recolta poate continua chiar și la începutul lunii decembrie.

„Se coc mai greu datorită faptului că e și frig noaptea, dar în schimb nu le afectează, cel puțin, nu știu, poate 5-6 brume, nu le afectează. Dar dacă temperatura își revine, el continuă în vegetație. Am avut ani în care am cules și pe 6 decembrie”, spune Dănuț Panait.

Zmeura de toamnă este mai acrișoară decât cea de vară

Temperaturile scăzute influențează și gustul fructelor. Zmeura recoltată în această perioadă are un conținut mai redus de zahăr, deoarece nu beneficiază de căldura și temperaturile ridicate din timpul verii. Din acest motiv, fructele sunt mai acrișoare și au un gust diferit.

Emilian Mirea, cercetător la SCDL Buzău, explică faptul că gustul fructelor poate varia în funcție de condițiile meteorologice, dar și de zona în care este cultivată.

„În perioada aceasta, neavând căldură și temperatură ridicată, nu mai are un conținut de zahăr atât de mare cum îl avea în vară, de exemplu. Și, ca gust, e puțin mai fad și diferă de la o zonă la alta și de la fruct la fruct”, a explicat Emilian Mirea.

Un soi de zmeură adus din Grecia, recoltat până la începutul iernii

Producătorul din Buzău a ales un soi adus din Grecia, care se remarcă prin rezistența la frig și productivitate. Potrivit acestuia, planta produce mai multe fructe decât alte soiuri, iar recoltarea necesită mai puțină muncă.

„Practic, un om culege din acest soi cât culeg patru oameni din alt soi și aici este un avantaj. În schimb, gustul e același, culoarea e aceeași, în plus avem doar că este mai târziu”, explică Dănuț Panait.

Spre deosebire de lunile de vară, când zmeura trebuie culeasă zilnic, în această perioadă producătorul ajunge în plantație aproximativ o dată pe săptămână. Fructele se coc mai lent, iar cantitatea recoltată este mai mică. Zmeura se vinde cu 60 de lei kilogramul, iar sezonul se apropie de final, pe măsură ce temperaturile scad și iarna se instalează.