Grâul din România ajunge pe mesele pakistanezilor. O navă cu aproape 55.000 de tone de grâu românesc a ajuns în Pakistan, cu marfa destinată provinciei Punjab. În urma celor cinci transporturi, importurile de grâu din România au ajuns la 273.603 tone. Livrările contribuie la asigurarea aprovizionării cu un aliment de bază pentru trei provincii pakistaneze.

Nava MV Alex a livrat în Pakistan aproape 55.000 de tone de grâu românesc, destinate provinciei Punjab. Prin cele cinci transporturi, cantitatea totală importată a ajuns la 273.603 tone. De altfel, aceste importuri sunt efectuate prin Trading Corporation of Pakistan (TCP). Grâul românesc ajunge în provinciile Punjab, Khyber Pakhtunkhwa și Sindh.

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Înaintea navei MV Alex, alte 4 transporturi cu peste 200.000 de tone de grâu românesc ajunseseră în Pakistan. Livrarea actuală este a treia destinată provinciei Punjab.

Ce spune ambasadorul României în Pakistan

Ambasadorul României în Pakistan, Dan Stoenescu, a precizat că exporturile de grâu consolidează relațiile comerciale dintre România și Pakistan. Livrările contribuie la securitatea alimentară și la menținerea prețurilor accesibile pe piața pakistaneză.

„Rolul României ca furnizor de grâu demonstrează valoarea practică a comerțului bilateral. Pentru Pakistan, achizițiile de la cultivatorii și exportatorii români diversifică sursele de aprovizionare, într-un moment în care piețele internaționale sunt supuse presiunilor.

Pentru România, cele cinci transporturi reprezintă o bază pentru dezvoltarea unor relații comerciale pe termen lung cu partenerii pakistanezi, mai ales în contextul în care KPT și Portul Constanța au semnat un memorandum de înțelegere care ar putea permite dezvoltarea unor noi coridoare comerciale maritime.

Aceste livrări au sporit disponibilitatea grâului pe piața pakistaneză și au contribuit astfel la securitatea alimentară, în efortul de a menține prețurile grâului la un nivel accesibil pentru consumatori”, a declarat ambasadorul României, Dan Stoenescu, citat în comunicatul de presă, arată Agerpres.

Războiul din Ucraina a determinat Pakistanul să caute noi surse de aprovizionare cu grâu, după ce Rusia și Ucraina asigurau peste 75% din importurile sale. Conflictul a dus și la scumpirea grâului pe piețele internaționale.

Arabia Saudită a fost principalul importator de grâu românesc în 2025, cu 1,61 milioane de tone, adică 19% din exporturile totale. Egiptul și Iordania au urmat în clasament, cu 836.000, respectiv 773.000 de tone. România a livrat cereale și în Italia, Algeria, dar și în Coreea de Sud, Vietnam și Indonezia.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ