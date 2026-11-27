Fermierii din toată Europa pregătesc ample mișcări de protest, prin care contestă propunerile de buget pentru agricultură din viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC). Astfel, fermierii și cooperativele agricole europene se pregătesc pentru o nouă serie de acțiuni de protest, pe fondul nemulțumirilor legate de viitorul finanțării agriculturii prin Politica Agricolă Comună (PAC), una diminuată, precum și de hățișul birocratic de la Bruxelles care îngreunează acordarea fondurilor. Printre cei care se vor alătură protestelor din perioada următoare se numără și fermierii români, a declarat pentru Gândul Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta ((Federația sindicatelor din industria alimentară). Acesta acuză faptul că guvernanții nu sunt preocupați să rezolve doleanțele legitime ale fermierilor, punând în pericol viitorul agriculturii românești.

Bruxelles va fi din nou decorul unei noi mobilizări europene de anvergură organizate de Copa-Cogeca. Mesajul comun al agricultorilor este clar: agricultura europeană are nevoie de un buget puternic, nu de reduceri.

Fermierii europeni contestă tăierea fondurilor europene

Nemulțumirile vizează în special propunerile privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034, temerile privind reducerea fondurilor destinate agriculturii și viitorul Politicii Agricole Comune (PAC). Organizațiile europene ale fermierilor și cooperativelor agricole anunță mobilizarea împotriva scăderii finanțării PAC. Cu alte cuvinte, aceștia riscă să primească mai puțini bani de la vârful blocului comunitar.

Copa-Cogeca a anunțat organizarea unui marș simbolic și a unei acțiuni de protest în Cartierul European din Bruxelles, joi 26 noiembrie.

Protestul vine pe fondul reunirii liderilor statelor membre UE la Bruxelles, în cadrul unui Consiliu European extraordinar, pentru discuții privind viitorul buget comunitar. Acțiunea anunțată de Copa-Cogeca urmează protestului organizat la Dublin de Irish Farmers Association (IFA), la care au participat sute de agricultori irlandezi, susținuți de alte țări europene importante, precum Italia.

„NO CAP CUTS!” – Fără tăieri din PAC. Fermierii cer suveranitate alimentară

Concret, organizațiile agricole solicită menținerea unei Politici Agricole Comune distincte, cu un buget propriu, predictibil și adaptat inflației. Reprezentanții fermierilor avertizează că diminuarea finanțării ar putea slăbi una dintre cele mai importante politici europene, punând în pericol competitivitatea exploatațiilor agricole,

Campania de mobilizare intră într-o nouă etapă sub mesajul „The CAP grows our defence” (PAC contribuie la apărarea noastră). Prin acesta organizațiile agricole subliniază legătura directă dintre producția europeană de alimente, securitatea alimentară și autonomia strategică a Uniunii Europene, notează revista-ferma.ro.

Agricultorii germani au ieșit în stradă în fața Cancelariei Federale

Nemulțumirile privind viitorul buget agricol european se fac resimțite și în Germania. Asociația Fermierilor Germani (DBV) a pregătit, pe 23 noiembrie, o acțiune publică în fața Cancelariei Federale din Berlin, mobilizând agricultori din mai multe regiuni ale țării.

Acțiunea, desfășurată sub mesajul „Wir haben einen Plan” (Avem un plan), urmărește să transmită guvernului federal și cancelarului Friedrich Merz un semnal privind importanța finanțării corespunzătoare a agriculturii europene.

Una dintre principalele revendicări ale DBV este asigurarea unui buget de cel puțin 433 de miliarde de euro pentru agricultură, în viitorul cadru financiar european pentru a-și menține competitivitatea și capacitatea de producție. Fermierii germani vor să atragă atenția autorităților asupra consecințelor pe care le-ar putea avea diminuarea sprijinului european asupra exploatațiilor agricole.

Bugetul PAC 2028-2034, miza conflictului dintre fermieri și Bruxelles

Nemulțumirile agricultorilor europeni sunt legate de propunerile pentru următorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034, mai notează sursa citată. Potrivit estimărilor prezentate în dezbaterea europeană, aproximativ 300 de miliarde de euro ar urma să fie destinate sprijinului pentru veniturile fermierilor, față de 386,6 miliarde de euro alocate PAC în actuala perioadă de programare.

O altă problemă contestată de organizațiile agricole este perspectiva reorganizării finanțării europene, prin integrarea PAC într-un fond mai larg, alături de alte domenii de finanțare. Fermierii se tem că o asemenea abordare ar putea diminua caracterul comun al politicii agricole, reducând predictibilitatea finanțărilor.

prin integrarea PAC într-un fond mai larg, alături de alte domenii de finanțare. Fermierii se tem că o asemenea abordare ar putea diminua caracterul comun al politicii agricole, reducând predictibilitatea finanțărilor. În plus, există preocupări legate de posibilitatea ca statele membre să ajungă să concureze pentru resurse în cadrul unor bugete naționale și europene reorganizate. Pentru organizațiile agricole, PAC trebuie să rămână o politică europeană distinctă, cu resurse suficiente pentru plățile directe, investiții, dezvoltare rurală și susținerea competitivității fermelor.

Fermierii români se alătură campaniei europene „NO CAP CUTS”

Mobilizarea se va resimți și în România. Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a făcut apel la fermierii și cooperativele agricole din țară să se alăture campaniei europene împotriva reducerii bugetului PAC pentru perioada 2028-2034. Organizația îi încurajează pe agricultori să transmită mesaje publice direct din ferme, prin fotografii și videoclipuri cu utilaje, tractoare, câmpuri, ferme zootehnice, sere, solarii și livezi, folosind mesajele „FĂRĂ TĂIERI DIN PAC!” și „NO CAP CUTS!”.

AAC susține menținerea PAC ca politică europeană distinctă, cu buget propriu și predictibil, păstrarea celor doi piloni de finanțare și asigurarea resurselor necesare atât pentru plățile directe, cât și pentru investiții. Pentru agricultura României, Alianța consideră necesară obținerea unei alocări de minimum 23 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, pentru ambii piloni ai PAC.

Organizația avertizează că reducerea fondurilor europene, în condițiile creșterii costurilor de producție și ale presiunilor generate de schimbările climatice, ar putea afecta capacitatea fermierilor de a continua să producă hrană.

Viitorul agriculturii europene în pericol

Protestele anunțate la Berlin și Bruxelles arată că nemulțumirile agricultorilor europeni privind viitoarea finanțare a PAC nu acceptă decât o soluționare de la vârful Comisiei Europene.

Pentru fermieri, miza nu se rezumă la valoarea subvențiilor, ci privește întregul model de susținere a agriculturii europene:

finanțarea investițiilor,

stabilitatea veniturilor,

competitivitatea exploatațiilor

și capacitatea Uniunii Europene de a-și asigura propria producție alimentară.

Dacă pe 23 noiembrie, agricultorii germani și-au transmis mesajul în fața Cancelariei Federale, pe 26 noiembrie, organizațiile europene au revenit în stradă la Bruxelles, contând e .

În paralel, negocierile privind bugetul UE 2028-2034 continuă, iar presiunea organizațiilor agricole asupra decidenților europeni crește în ritm proporțional. Mesajul comun al agricultorilor este clar: agricultura europeană are nevoie de un buget puternic, nu de reduceri.

Lider Sindalimenta: În România, nimeni nu bagă în seamă fermierii

Chestionat în legătură cu solidaritatea fermierilor români față de colegii europeni în susținerea protestelor ample anunțate la Bruxelles și în alte mari capitale UE, Dragoș Frumosu, liderul Sindalimenta (Federația sindicatelor din industria alimentară), a confirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că aceștia se vor alătura mișcărilor de protest.

Mai mult, în opinia acestuia, este o atitudine necesară, din moment ce guvernanții ignoră consecvent doleanțele acestora, a explicat Frumosu, invocând exemplului fostului și actualului ministru al Agriculturii, Florin Barbu.

„Fermierii din Germania, fermierii din Spania, chiar și Polonia, sunt fermieri care acționează puternic, care acționează de foarte multe ori chiar în forță. Evident că legislația trebuie respectată, indiferent de țară, pentru a nu crea alte prejudicii. Dar în România, chiar dacă fermierii au reacții, nimeni nu-i bagă în seamă.

Aduceți-vă aminte că acum vreo 2 ani de zile, cred că în ianuarie februarie se fac 2 ani, fermierii au stat în frig, n-au fost lăsați să intre în București, au stat la marginea Bucureștiului și nimeni nu i-a băgat în seamă. Nici măcar ministrul Agriculturii de atunci, care este tot cel care este acum (n.r. – Florin Barbu), nu a avut bunul simț să stea măcar 5 minute de vorbă cu ei.

Sau te întâlnești cu decidenții noștri, se fac că te ascultă, se fac că-și notează și ies pe ușă. Uită ce au discutat cu tine și nimic nu se întâmplă. Asta este România, din păcate”.

Trebuie să primeze interesul național

Liderul producătorilor din industria alimentară apreciază că guvernanții ar trebui să treacă în plan secund ajutorul pentru Ucraina sau pentru alte state, și să acorde prioritate interesului României și asigurării unor condiții propice pentru agricultura autohtonă.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut cu fermierii români, probabil că vor fi reprezentanți alături de cei care protestează la Bruxelles în perioadele următoare. Foarte important este că, până la urmă, o decizie comună care ar trebui să se ia la Bruxelles (n.r. – PAC) privind această situația care prejudiciază și în unele cazuri chiar falimentează fermieri, mă refer aici la cereale, ar trebui luată la Bruxelles pentru a preîntâmpina lucrurile astea. Acum este foarte important, din punctul meu de vedere este joc politic.

Dar consider că trebuie să primeze interesul național, trebuie să facem în așa fel încât producția noastră și fermierii noștri să reziste pe piață și după aceea să importăm în plus, să fim o țară de tranzit, să facem fel și fel de lucruri pentru alții. Atunci când îți distrugi propriul fermier și propriul producător, nu mai este în regulă. Aceste proteste sunt necesare, fără discuție”.