Fermierii din toată Europa pregătesc ample mișcări de protest, prin care contestă propunerile de buget pentru agricultură din viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC). Astfel, fermierii și cooperativele agricole europene se pregătesc pentru o nouă serie de acțiuni de protest, pe fondul nemulțumirilor legate de viitorul finanțării agriculturii prin Politica Agricolă Comună (PAC), una diminuată, precum și de hățișul birocratic de la Bruxelles care îngreunează acordarea fondurilor. Printre cei care se vor alătură protestelor din perioada următoare se numără și fermierii români, a declarat pentru Gândul Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta ((Federația sindicatelor din industria alimentară). Acesta acuză faptul că guvernanții nu sunt preocupați să rezolve doleanțele legitime ale fermierilor, punând în pericol viitorul agriculturii românești.
Bruxelles va fi din nou decorul unei noi mobilizări europene de anvergură organizate de Copa-Cogeca. Mesajul comun al agricultorilor este clar: agricultura europeană are nevoie de un buget puternic, nu de reduceri.
Nemulțumirile vizează în special propunerile privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034, temerile privind reducerea fondurilor destinate agriculturii și viitorul Politicii Agricole Comune (PAC). Organizațiile europene ale fermierilor și cooperativelor agricole anunță mobilizarea împotriva scăderii finanțării PAC. Cu alte cuvinte, aceștia riscă să primească mai puțini bani de la vârful blocului comunitar.
Copa-Cogeca a anunțat organizarea unui marș simbolic și a unei acțiuni de protest în Cartierul European din Bruxelles, joi 26 noiembrie.
Protestul vine pe fondul reunirii liderilor statelor membre UE la Bruxelles, în cadrul unui Consiliu European extraordinar, pentru discuții privind viitorul buget comunitar. Acțiunea anunțată de Copa-Cogeca urmează protestului organizat la Dublin de Irish Farmers Association (IFA), la care au participat sute de agricultori irlandezi, susținuți de alte țări europene importante, precum Italia.
Concret, organizațiile agricole solicită menținerea unei Politici Agricole Comune distincte, cu un buget propriu, predictibil și adaptat inflației. Reprezentanții fermierilor avertizează că diminuarea finanțării ar putea slăbi una dintre cele mai importante politici europene, punând în pericol competitivitatea exploatațiilor agricole,
Campania de mobilizare intră într-o nouă etapă sub mesajul „The CAP grows our defence” (PAC contribuie la apărarea noastră). Prin acesta organizațiile agricole subliniază legătura directă dintre producția europeană de alimente, securitatea alimentară și autonomia strategică a Uniunii Europene, notează revista-ferma.ro.
Nemulțumirile privind viitorul buget agricol european se fac resimțite și în Germania. Asociația Fermierilor Germani (DBV) a pregătit, pe 23 noiembrie, o acțiune publică în fața Cancelariei Federale din Berlin, mobilizând agricultori din mai multe regiuni ale țării.
Acțiunea, desfășurată sub mesajul „Wir haben einen Plan” (Avem un plan), urmărește să transmită guvernului federal și cancelarului Friedrich Merz un semnal privind importanța finanțării corespunzătoare a agriculturii europene.
Una dintre principalele revendicări ale DBV este asigurarea unui buget de cel puțin 433 de miliarde de euro pentru agricultură, în viitorul cadru financiar european pentru a-și menține competitivitatea și capacitatea de producție. Fermierii germani vor să atragă atenția autorităților asupra consecințelor pe care le-ar putea avea diminuarea sprijinului european asupra exploatațiilor agricole.
Mobilizarea se va resimți și în România. Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a făcut apel la fermierii și cooperativele agricole din țară să se alăture campaniei europene împotriva reducerii bugetului PAC pentru perioada 2028-2034. Organizația îi încurajează pe agricultori să transmită mesaje publice direct din ferme, prin fotografii și videoclipuri cu utilaje, tractoare, câmpuri, ferme zootehnice, sere, solarii și livezi, folosind mesajele „FĂRĂ TĂIERI DIN PAC!” și „NO CAP CUTS!”.
AAC susține menținerea PAC ca politică europeană distinctă, cu buget propriu și predictibil, păstrarea celor doi piloni de finanțare și asigurarea resurselor necesare atât pentru plățile directe, cât și pentru investiții. Pentru agricultura României, Alianța consideră necesară obținerea unei alocări de minimum 23 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, pentru ambii piloni ai PAC.
Organizația avertizează că reducerea fondurilor europene, în condițiile creșterii costurilor de producție și ale presiunilor generate de schimbările climatice, ar putea afecta capacitatea fermierilor de a continua să producă hrană.
Protestele anunțate la Berlin și Bruxelles arată că nemulțumirile agricultorilor europeni privind viitoarea finanțare a PAC nu acceptă decât o soluționare de la vârful Comisiei Europene.
Pentru fermieri, miza nu se rezumă la valoarea subvențiilor, ci privește întregul model de susținere a agriculturii europene:
Dacă pe 23 noiembrie, agricultorii germani și-au transmis mesajul în fața Cancelariei Federale, pe 26 noiembrie, organizațiile europene au revenit în stradă la Bruxelles, contând e .
În paralel, negocierile privind bugetul UE 2028-2034 continuă, iar presiunea organizațiilor agricole asupra decidenților europeni crește în ritm proporțional. Mesajul comun al agricultorilor este clar: agricultura europeană are nevoie de un buget puternic, nu de reduceri.
Chestionat în legătură cu solidaritatea fermierilor români față de colegii europeni în susținerea protestelor ample anunțate la Bruxelles și în alte mari capitale UE, Dragoș Frumosu, liderul Sindalimenta (Federația sindicatelor din industria alimentară), a confirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că aceștia se vor alătura mișcărilor de protest.
Mai mult, în opinia acestuia, este o atitudine necesară, din moment ce guvernanții ignoră consecvent doleanțele acestora, a explicat Frumosu, invocând exemplului fostului și actualului ministru al Agriculturii, Florin Barbu.
Liderul producătorilor din industria alimentară apreciază că guvernanții ar trebui să treacă în plan secund ajutorul pentru Ucraina sau pentru alte state, și să acorde prioritate interesului României și asigurării unor condiții propice pentru agricultura autohtonă.
„În urma discuțiilor pe care le-am avut cu fermierii români, probabil că vor fi reprezentanți alături de cei care protestează la Bruxelles în perioadele următoare. Foarte important este că, până la urmă, o decizie comună care ar trebui să se ia la Bruxelles (n.r. – PAC) privind această situația care prejudiciază și în unele cazuri chiar falimentează fermieri, mă refer aici la cereale, ar trebui luată la Bruxelles pentru a preîntâmpina lucrurile astea. Acum este foarte important, din punctul meu de vedere este joc politic.
Dar consider că trebuie să primeze interesul național, trebuie să facem în așa fel încât producția noastră și fermierii noștri să reziste pe piață și după aceea să importăm în plus, să fim o țară de tranzit, să facem fel și fel de lucruri pentru alții. Atunci când îți distrugi propriul fermier și propriul producător, nu mai este în regulă. Aceste proteste sunt necesare, fără discuție”.