Nepalezii, filipinezii, indienii sau ceylonezii stabiliți în România și-au făcut APROZAR ASIATIC în România. Ia neamule, patal, khichri, amla..!

15 oct. 2025, 19:28, Rețete
Sunt deja câteva sute de mii de asiatici (majoritatea din India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka și Filipine) stabiliți în România care vin să lucreze pentru a trimite bani familiilor de peste mări. Sunt la grămadă, coorporatiști sau zilieri. Ei se adaugă zecilor de mii de chinezi, care sunt deja localnici și vecini de nădejde în cartierele Colentina sau Tei din București, și nu numai. Așa apărut aprozarul asiatic.

Între timp, ei își aduc cultura, tradițiile și preparatele culinare în țara noastră. În zonele unde locuiesc au apărut deja tarabe și aprozare în care se vând preparate specifice bucătăriei asiatice.

Standurile în care se vând dovleci patal, khichri (preparat din orez și linte) și coacăze indiene amla primesc foarte mulți clienți români care vor să prepare deserturi orientale. 

Ce fructe și legume asiatice pot cumpăra românii

„Se poate găti cu această frunză”, a spus un cumpărător.

Amla este amar ca fierea, dar pentru indieni, este ca mierea.

„Pur și simplu o mănânci. E dulce, dacă bei apă e dulce”, a spus Bikreta, un vânzător indian.

Prețurile variază între 20 și 85 de lei kilogramul.

„Cu patal se face curry. Pui condimente și-l gătești”, a spus vânzătorul indian intervievat de corespondenții PRO TV.

„E pepenaș galben”, a spus un client în vârstă.

Cei mai căutați sunt cartofii kufri. Sunt dulci. Nu se mănâncă prăjiți, ci sub formă de chipsuri în ulei de muștar.

Cassava, un arbust, este baza hranei pentru jumătate de miliard de asiatici. Unii clienți români au fost confuzi, crezând că este pentru reumatism.

Fructele cele mai ușor găsite în supermarkete sunt rambutan cu miez parfumat, mangustanul cu aromă de prăjitură și fructul dragonului cu bobițe negre în pulpă albă, persimonul – curmalul japonez, tamarinul dulce-acrișor, sapodillia cu gust de zahăr brun, și guanabana, care este numai ideal pentru gem, compot și vin.”

Românii care vor să descopere bucătăria indiană pot găsi ingrediente pentru a prepara preparate ca:

  • Biryani vegetarian;
  • curry ultra cremos sau năut în sos cremos cu unt;
  • pulpe de pui la grătar în sos curry;
  • curry de pui cu ceapă;
  • ardei verde sau conopidă la tigaie cu mazăre.
  • Sursa Foto: Envato
  • Sursa Video: PRO TV

Mediafax
