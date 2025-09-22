Prima pagină » Actualitate » Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în țara sa natală. A pus și deoparte

22 sept. 2025, 18:14, Actualitate
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în țara sa natală. Mulți cetățeni asiatici care vin să muncească în România visează la un trai mai bun, dar unii chiar intenționează să își cumpereu sau să își construiască o casă în țările lor natale. Pentru asta, este nevoie de doar câțiva ani pentru a strânge bani, iar sumele de pe piața imobiliară diferă în funcție de loc și imobil.

Costurile de trai din țările lor sunt cu 30% mai mici, iar veniturile pe care le încasează în România diferă în funcție de job. De exemplu, un sudor poate câștiga în jur de 4.000 de lei, un muncitor necalificat în construcții aproximativ 3.000 de lei, un ajutor de bucătar 3.250 de lei, în timp ce o bonă poate primi chiar și 5.000 de lei, potrivit Fanatik.

Însă, trebuie precizat că cei mai mulți muncitori din Nepal sau Sri Lanka nu plătesc chirie în România, deoarece recrutorul/angajatorul se ocupă de această problemă locativă, iar asta îi ajută pe lucrători să economisească mai mulți bani pentru familiile lor.

Salariul minim în țara din Asia este de 17.000 de rupii nepaleze (600 lei), iar cel mediu aproximativ 80.000 de rupii (2.800 lei), în timp ce chiria este cu 60% mai ieftină în Nepal.

Cele mai mari prețuri sunt în centrele urbane mari, dar chiar și acolo te costă mai puțin decât în buricul Bucureștiului sau al Clujului. O familie cu patru persoane poate trăi, așadar, mai mult decât decent cu 5.000 de lei în Nepal, potrivit wise.com.

Ce preț are o casă în Nepal

Prețurile locuințelor în Nepal sunt cuprinse între 500.000 de rupii (17.000 de lei) și pot ajunge la milioane, dacă vorbim despre apartamente mai spațioase sau vile de lux.

Dacă ne raportăm la salariul de 4.000 de lei, un muncitor asiatic care trimite acasă aproximativ 3.000 de lei (așa cum a spus un imigrant pe TikTok, într-un clip care a devenit viral) face bani de o casă modestă în doar 6 luni.

Dar condiția este ca toți banii trimiși în Nepal să fie puși deoparte pentru locuință, lucru puțin probabil, căci cu siguranță o mare parte din sumă este destinată traiului zilnic. Deci, dacă extindem perioada în care un nepalez ar putea cumpăra o căsuță în țara lui, cea mai realistă variantă este între 2 și 4 ani.

