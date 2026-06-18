Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Ouăle fierte vor fi perfecte dacă nu omiți un pas, înainte să le pui în ibric

Ouăle fierte vor fi perfecte dacă nu omiți un pas, înainte să le pui în ibric

Ouăle fierte vor fi perfecte dacă nu omiți un pas, înainte să le pui în ibric
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ouăle fierte vor fi perfecte dacă nu omiți un pas, înainte să le pui în ibric.

Ouăle fierte delicioase au nevoie de doar opt minute, pentru a fi gata, dar nu vor fi la fel de bune, dacă omiți un amănunt, scrie express.co.uk.

Când vine vorba de micul-dejun, mulți români aleg ouăle fierte sau prăjite. Cum poți fierbe, însă, cele mai gustoase ouă? Experții de la Good Food au răspunsul.

Asigură-te că ouăle sunt la temperatura camerei, nu din frigider. Asta ajută ca ouăle să se fiarbă uniform, fără a se crăpa.

Pentru a prepara ouă fierte moi, pune apă într-un ibric, pe care o aduci la punctul de fierbere. Apoi, pune ouăle la fiert cu o lingură și lasă-le timp de opt minute, pentru a rămâne cu un mijloc moale și galben.

După cele opt minute, transferă ouăle fierte în apă rece și lasă-le puțin, pentru a putea apoi să le decojești. După trei minute în apă rece, ouăle fierte pot fi servite.

Timpul exact de gătire pentru ouăle fierte

Pentru un ou moale, perfect pentru înmuiat pâine prăjită, gătiți-l timp de cinci minute pentru a obține un albuș proaspăt închegat și un gălbenuș fluid. Dacă preferați un ou puțin mai ferm, șase minute vă vor oferi un gălbenuș lichid cu un albuș moale, care încă se clatină puțin.

Un ou fiert moale cu un gălbenuș bogat și lipicios poate fi obținut în șapte minute, ceea ce îl face o alegere populară pentru salate și preparate pentru micul dejun. Pentru un ou fiert tare clasic, lăsați-l în apă timp de 10 minute, până când atât albușul, cât și gălbenușul sunt complet închegate, dar încă umede.

Cum prepari cele mai bune ouă prăjite

Prepararea unui ou prăjit este aproape la fel de simplă. Pentru margini crocante și un centru lipicios, începeți să gătiți încălzind uleiul în tigaie la foc mediu-mare până când începe să strălucească.

Spargeți cu grijă ouăle direct în uleiul încins și condimentați-le din belșug cu sare și piper. Înclinați tigaia spre dvs., astfel încât uleiul să se adune la margine, apoi folosiți o lingură pentru a unge în mod repetat albușurile cu uleiul care fierbe.

Evitați gălbenușurile pentru a vă asigura că rămân perfect moi. În doar 45 de secunde până la un minut, ouăle se vor umfla frumos, dezvoltând margini crocante și albușuri complet legate. Transferați pe o farfurie și serviți imediat.

Sursa foto: Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns"
Click
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ce se întâmplă doctore
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23 de ani și o carieră surprinzătoare
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Lipsa de somn poate afecta memoria socială. Ce au descoperit cercetătorii despre rolul cafelei
FLASH NEWS Adrian Veştea explică de ce întârzie cu depunerea noului cabinet şi a programului de guvernare: „Nu este momentul pentru decizii pripite”
17:40
Adrian Veştea explică de ce întârzie cu depunerea noului cabinet şi a programului de guvernare: „Nu este momentul pentru decizii pripite”
CONTROVERSĂ Netanyahu dă peste cap planul lui Trump. Premierul confirmă că Israelul nu-și va retrage trupele din Liban, în ciuda acordului semnat de SUA cu Teheranul
17:36
Netanyahu dă peste cap planul lui Trump. Premierul confirmă că Israelul nu-și va retrage trupele din Liban, în ciuda acordului semnat de SUA cu Teheranul
MILITAR Președintele Finlandei preconizează că războiul din Ucraina ar mai putea să dureze câteva luni
17:33
Președintele Finlandei preconizează că războiul din Ucraina ar mai putea să dureze câteva luni
FLASH NEWS Germania trimite nave în Marea Roșie pentru o posibilă misiune în Strâmtoarea Ormuz
17:21
Germania trimite nave în Marea Roșie pentru o posibilă misiune în Strâmtoarea Ormuz
EXCLUSIV Nicu Ştefănuţă o cercetează pe Diana Şoşoacă pentru vizita din Rusia. Şoşoacă îi scrie Robertei Metsola: „Încercare de denigrare”
17:20
Nicu Ştefănuţă o cercetează pe Diana Şoşoacă pentru vizita din Rusia. Şoşoacă îi scrie Robertei Metsola: „Încercare de denigrare”
UTILE De ce ar trebui să lași o tavă cu apă în grădină. Motivul este unul surprinzător
16:59
De ce ar trebui să lași o tavă cu apă în grădină. Motivul este unul surprinzător

Cele mai noi

Trimite acest link pe