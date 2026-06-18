Ouăle fierte vor fi perfecte dacă nu omiți un pas, înainte să le pui în ibric.

Ouăle fierte delicioase au nevoie de doar opt minute, pentru a fi gata, dar nu vor fi la fel de bune, dacă omiți un amănunt, scrie express.co.uk.

Când vine vorba de micul-dejun, mulți români aleg ouăle fierte sau prăjite. Cum poți fierbe, însă, cele mai gustoase ouă? Experții de la Good Food au răspunsul.

Asigură-te că ouăle sunt la temperatura camerei, nu din frigider. Asta ajută ca ouăle să se fiarbă uniform, fără a se crăpa.

Pentru a prepara ouă fierte moi, pune apă într-un ibric, pe care o aduci la punctul de fierbere. Apoi, pune ouăle la fiert cu o lingură și lasă-le timp de opt minute, pentru a rămâne cu un mijloc moale și galben.

După cele opt minute, transferă ouăle fierte în apă rece și lasă-le puțin, pentru a putea apoi să le decojești. După trei minute în apă rece, ouăle fierte pot fi servite.

Timpul exact de gătire pentru ouăle fierte

Pentru un ou moale, perfect pentru înmuiat pâine prăjită, gătiți-l timp de cinci minute pentru a obține un albuș proaspăt închegat și un gălbenuș fluid. Dacă preferați un ou puțin mai ferm, șase minute vă vor oferi un gălbenuș lichid cu un albuș moale, care încă se clatină puțin.

Un ou fiert moale cu un gălbenuș bogat și lipicios poate fi obținut în șapte minute, ceea ce îl face o alegere populară pentru salate și preparate pentru micul dejun. Pentru un ou fiert tare clasic, lăsați-l în apă timp de 10 minute, până când atât albușul, cât și gălbenușul sunt complet închegate, dar încă umede.

Cum prepari cele mai bune ouă prăjite

Prepararea unui ou prăjit este aproape la fel de simplă. Pentru margini crocante și un centru lipicios, începeți să gătiți încălzind uleiul în tigaie la foc mediu-mare până când începe să strălucească.

Spargeți cu grijă ouăle direct în uleiul încins și condimentați-le din belșug cu sare și piper. Înclinați tigaia spre dvs., astfel încât uleiul să se adune la margine, apoi folosiți o lingură pentru a unge în mod repetat albușurile cu uleiul care fierbe.

Evitați gălbenușurile pentru a vă asigura că rămân perfect moi. În doar 45 de secunde până la un minut, ouăle se vor umfla frumos, dezvoltând margini crocante și albușuri complet legate. Transferați pe o farfurie și serviți imediat.

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