Ce preț are o felie de pâine cu untură și ceapă la Târgul de Crăciun din Timișoara

De Sfântul Andrei a fost deschis Târgul de Crăciun din Timișoara, după ce deschiderea a fost amânat-o săptămână din cauza măsurilor de reducere a cheltuielilor impuse de Guvern. Evenimentul se desfășoară în zona centrală a orașului și va fi deschis până pe 7 ianuarie.

Ca în fiecare an, atmosfera este animată de lumini festive, colinde și decoruri specifice sărbătorilor, iar aroma preparatelor tradiționale completează experiența vizitatorilor. Tarabele cu mâncare și băuturi atrag prin diversitate și prin aspectul familiar al produselor de sezon.

Ce preț are o felie de pâine cu untură și ceapă

Anul acesta, prețurile sunt puțin mai ridicate decât în alte ediții din anii trecuți. Majorările se regăsesc la multe produse tradiționale, fie ele băuturi calde, preparate dulci sau sărate, costul final variind în funcție de sortiment și gramaj.

Pentru o felie de pâine unsă cu untură și ceapă, pofticioșii trebuie să scoată din buzunar 10 lei, dublu față de anul 2024 când același produs costa 5 lei.

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la anumite delicatese de sezon, diferența față de anul trecut poate ajunge și la 60 de lei. Astfel, vizitatorii care vor să se bucure pe deplin de Târg trebuie să fie pregătiți cu bani mulți pentru cheltuieli mari.

Prețurile de la Târgul de Crăciun din Timișoara

ciolan înăbușit cu mujdei: 15 lei / 100 gr

berbecuț la ceaun cu legume: 18 lei / 100 gr

iahnie de fasole: 25 lei / porția

mici: 8 lei / bucata

păstrăv: 20 lei / 100 gr

piept de porc: 15 lei / 100 gr

hamsie prăjită: 15 lei / 100 gr

aripioare picante: 15 lei / 100 gr

sarmale: 10 lei / 100 gr

