Prima pagină » Actualitate » Ce preț are o felie de pâine cu untură și ceapă la Târgul de Crăciun din Timișoara

Ce preț are o felie de pâine cu untură și ceapă la Târgul de Crăciun din Timișoara

07 dec. 2025, 18:45, Actualitate
Ce preț are o felie de pâine cu untură și ceapă la Târgul de Crăciun din Timișoara
Cât costă o felie de pâine cu untură și ceapă

De Sfântul Andrei  a fost deschis Târgul de Crăciun din Timișoara, după ce deschiderea a fost amânat-o săptămână din cauza măsurilor de reducere a cheltuielilor impuse de Guvern. Evenimentul se desfășoară în zona centrală a orașului și va fi deschis până pe 7 ianuarie.

Ca în fiecare an, atmosfera este animată de lumini festive, colinde și decoruri specifice sărbătorilor, iar aroma preparatelor tradiționale completează experiența vizitatorilor. Tarabele cu mâncare și băuturi atrag prin diversitate și prin aspectul familiar al produselor de sezon.

Ce preț are o felie de pâine cu untură și ceapă

Anul acesta, prețurile sunt puțin mai ridicate decât în alte ediții din anii trecuți. Majorările se regăsesc la multe produse tradiționale, fie ele băuturi calde, preparate dulci sau sărate, costul final variind în funcție de sortiment și gramaj.

Pentru o felie de pâine unsă cu untură și ceapă, pofticioșii trebuie să scoată din buzunar 10 lei, dublu față de anul 2024 când același produs costa 5 lei.

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la anumite delicatese de sezon, diferența față de anul trecut poate ajunge și la 60 de lei. Astfel, vizitatorii care vor să se bucure pe deplin de Târg trebuie să fie pregătiți cu bani mulți pentru cheltuieli mari.

Prețurile de la Târgul de Crăciun din Timișoara

  • ciolan înăbușit cu mujdei: 15 lei / 100 gr
  • berbecuț la ceaun cu legume: 18 lei / 100 gr
  • iahnie de fasole: 25 lei / porția
  • mici: 8 lei / bucata
  • păstrăv: 20 lei / 100 gr
  • piept de porc: 15 lei / 100 gr
  • hamsie prăjită: 15 lei / 100 gr
  • aripioare picante: 15 lei / 100 gr
  • sarmale: 10 lei / 100 gr

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de turiști, cu hoteluri de la 35 de euro pe noapte
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine a făcut ceva treabă în București / Cum arată situația în prezent
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că oamenii arhaici erau vânători pretențioși
EXTERNE Cum a reacționat o bătrână din Germania când a aflat că românii sparg seminte: „Ce bine…”
19:13
Cum a reacționat o bătrână din Germania când a aflat că românii sparg seminte: „Ce bine…”
EXTERNE O lovitură de stat a avut loc în Benin, dar garda prezidențială a reluat controlul după câteva ore. Din 2020, în Africa au avut loc mai multe puciuri
19:07
O lovitură de stat a avut loc în Benin, dar garda prezidențială a reluat controlul după câteva ore. Din 2020, în Africa au avut loc mai multe puciuri
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00; nu s-au semnalat situații deosebite
18:45
MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00; nu s-au semnalat situații deosebite
FLASH NEWS Președintele ceh a recunoscut că NATO ar putea fi nevoit să doboare drone deasupra Europei: „Dacă aceste acțiuni continuă, vom lua măsuri mai stricte”
18:35
Președintele ceh a recunoscut că NATO ar putea fi nevoit să doboare drone deasupra Europei: „Dacă aceste acțiuni continuă, vom lua măsuri mai stricte”
FLASH NEWS Oamenii din New York și alte 64 de orașe americane ies în stradă să spună „nu” războiului Statelor Unite cu Venezuela
18:17
Oamenii din New York și alte 64 de orașe americane ies în stradă să spună „nu” războiului Statelor Unite cu Venezuela
VIDEO George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
18:07
George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00

Cele mai noi