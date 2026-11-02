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O companie aeriană anunță înghețarea salariilor angajaților și majorarea biletelor pentru anul 2027 din cauza războiului din Orientul Mijlociu

O companie aeriană anunță înghețarea salariilor angajaților și majorarea biletelor pentru anul 2027 din cauza războiului din Orientul Mijlociu
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Compania Ryanair își reevaluează costurile după creșterea costurilor la combustibil. Salariile angajaților ar putea fi înghețate și ar putea fi luate în considerare negocieri cu aeroporturile privind reducerea costurilor. Războiul SUA-Iran a dus la scumpirea kerosenului, rezultând reducerea marjelor de profit ale companiilor aeriene care n-au recurs la instrumente de acoperire a riscurilor.

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a afirmat că ar putea fi luate în calcul scăderea numărului angajaților și implementarea inteligenței artificiale în operațiunile administrative. 

„Dacă nu va exista o soluționare rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, ne așteptăm ca prețul combustibilului de aviație să rămână ridicat în 2027”, a spus el.

Compania a raportat un declin trimestrial de 6% al profitului. Profitul s-a situat la 1,61 miliarde de euro în iulie-septembrie 2026, raportat la trimestrul trei din 2025, când era de 1,72 miliarde de euro.

Profitul operațional a scăzut de la 1,95 miliarde de euro la 1,82 de miliarde de euro. Veniturile totale din exploatare au urcuat de la 5,48 de miliarde de euro la 5,7 miliarde de euro, potrivit The Independent.

Tarifele medii au scăzut în trimestrul trei de la 64, 80 de euro, la 63,40 de euro.

Prețujrile zborurilor pe distanțe scurte ar putea crește în 2027, însă tot nu va compensa majoriarea facturii la combustibil, estimată la 2 miliarde de euro până la 31 martie 2028.

Compania se așteaptă ca traficuș să crească totuși în 2027 cu 3%, la 214 milioane de pasageri, după ce numai în trimestrul trei al acestui an, numărul de pasageri a crescut cu 5%, la 64,5 milioane.

Sursa Foto: Shutterstock/Envato

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