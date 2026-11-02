Miniștrii și parlamentarii germani au fost atenționați că telefoanele fabricate de Apple au fost atacate cibernetic

Ministrul digitalizării din Germania, Karsten Wildberger, a confirmat că parlamentarii din Bundestag și guvernanții au primit atenționări că telefoanele de marcă Apple au fost ținte ale unui atac cibernetic de tip spyware.

Ministrul precizează că securitatea telefoanelor acestora a fost comprimisă. Autoritățile încă nu cunosc autorii din spatele atacului și câți oameni au fost afectați, potrivit Euronews.

Nu a fost relevată nici identitatea politicienilor germani afectați, în contextul în care Germania a acuzat Rusia că a comis atacuri de război hibrid pe teritoriul german, inclusiv pentru drona cu explozibil găsită în aeroportul din Leipzig.

Alertele au fost emise din 29 otombrie. Wilderger a spus că Biroul Federal pentru Securitatea Informațiilor a reacționat extrem de rapid și a transmis tuturor utilizatorilor afectați să urmeze instrucțiunile.

În caz de atac cibernetic asupra dispozitivelor Apple, compania trimite notificări de avertizare pe ecranul de blocare al oricărui iPhone și în meniul de configurări. Sunt transmise totodată și prin e-mail. Atacurile de tip spyware sunt un atac mai sofisticat, programele de spionaj instalate în dispozitive fiind mai greu de detectat și de prevenit.

Programele de tip spyware pot oferi atacatorilor acces la mesaje, apeluri, contacte, calendare și date privind adresa prin intermediul unor aplicații criptate. De asemenea, pot activa microfonul și camera telefonului.

Sursa Foto: Envato