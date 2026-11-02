Alexandru Rogobete anunță că va participa la deschiderea Concursului Național de Rezidențiat. Aproape 10.000 de candidați se luptă pentru 5.483 de locuri și posturi

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni că va participa la deschiderea Concursului Național de Rezidențiat 2026 pentru a fi aproape de candidați „într-un moment atât de important pentru viitorul lor”. Potrivit acestuia, la examenul din acest an vor participa 9.969 de candidați pentru 5.483 de posturi.

„Pe 15 noiembrie are loc Concursul Național de Rezidențiat 2026, iar responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că fiecare candidat beneficiază de condiții corecte, transparente și egale”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

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Alexandru Rogobete spune că luni a avut loc, la Ministerul Sănătății, prima întâlnire pentru organizarea concursului, în format videoconferință, la care au participat membrii Comisiei Centrale, rectorii celor șase universități de medicină și farmacie și președinta Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană.

Sunt 9.969 de candidaţi pentru 5.483 de locuri și posturi

Ministrul Sănătății explică că la Medicină în acest an s-au înscris 7.180 de candidați comparativ cu 6.956 anul trecut, iar numărul locurilor a crescut de la 4.354 la 4.481. Potrivit acestuia, pentru Medicină sunt disponibile și 265 de posturi. De asemenea, la Medicină Dentară, sunt 1.855 de candidați pentru 491 de locuri, iar la Farmacie, 934 de candidați pentru 245 de locuri.

„Știu câtă muncă se află în spatele unui astfel de examen. Anii de facultate, nopțile de studiu, emoțiile și presiunea unui rezultat de care depind următorii ani de pregătire profesională”.

Rogobete: „Îmi doresc să fiu alături de acești tineri într-un moment atât de important”

El a declarat că a cerut o verificare atentă a tuturor procedurilor, în special a măsurilor de securitate, astfel încât organizarea concursului să nu lase loc de „îndoieli”. Totodată, a menționat că va participa la deschiderea Concursului Național de Rezidențiat, deoarece vrea să fie alături de candidați „într-un moment atât de important pentru viitorul lor”.