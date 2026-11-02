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SRI anunță semnarea unui protocol cu o instituție importantă din SUA pentru schimb de informații privind zborurile civile. Ambasadorul american a semnat memorandumul

SRI anunță semnarea unui protocol cu o instituție importantă din SUA pentru schimb de informații privind zborurile civile. Ambasadorul american a semnat memorandumul
DARRYL NIRENBERG:, ambasadorul SUA la București. Foto: Profimedia
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Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luni, 2 noiembrie 2026, semnarea unui memorandum de cooperare cu Transportation Security Administration (TSA), instituție americană aflată în subordinea Departamentului de Securitate Națională al SUA. Acordul vizează schimbul de informații pentru securitatea aviației civile din România și Statele Unite. Documentul a fost semnat la București de ambasadorul american Darryl Nirenberg și de directorul interimar al SRI, generalul Răzvan Ionescu.

Potrivit unui comunicat transmis de Serviciul Român de Informații, memorandumul stabilește cadrul de cooperare între cele două instituții și permite schimbul de informații relevante pentru protejarea aviației civile din ambele state.

Transportation Security Administration (TSA) este o agenție americană aflată în subordinea Departamentului de Securitate Națională al Statelor Unite, având ca obiectiv protejarea sistemului național de transport.

Memorandumul, semnat de ambasadorul SUA și directorul interimar al SRI

Ceremonia de semnare a avut loc luni, la București. Din partea instituției americane, documentul a fost semnat de ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, iar din partea SRI, de directorul interimar, generalul Răzvan Ionescu.

Cu această ocazie, reprezentantul SRI a subliniat importanța parteneriatului cu agențiile americane, atât în ceea ce privește schimbul de informații, cât și cooperarea operațională și pregătirea profesională.

„Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire, și este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism”, a declarat generalul Răzvan Ionescu.

Ambasadorul american: Memorandumul consolidează cooperarea dintre România și SUA

La rândul său, ambasadorul american Darryl Nirenberg a evidențiat importanța colaborării dintre cele două țări pentru siguranța transportului aerian și protejarea pasagerilor.

„Statele Unite și România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică. Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri”, a declarat diplomatul american.

Prin semnarea memorandumului, SRI și TSA își consolidează colaborarea în domeniul securității aviației civile, punând accent pe schimbul de informații și de bune practici între cele două instituții.

Comunicatul SRI nu precizează categoriile concrete de informații care vor fi schimbate și nici modalitățile tehnice prin care va fi realizată cooperarea.

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