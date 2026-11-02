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Crin Antonescu îi acuză de ipocrizie pe liberali și useriști și susține că sunt necredibili în opoziție după ce abia au plecat de la putere: ”Este absolut penibil”

Crin Antonescu îi acuză de ipocrizie pe liberali și useriști și susține că sunt necredibili în opoziție după ce abia au plecat de la putere: ”Este absolut penibil
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USR și-a propus să revină la guvernare în 2028, fără PSD și fără AUR. Președintele USR, Dominic Fritz, susține că schimbarea este posibilă și a invocat înfrângerea recentă a lui Viktor Orbán în Ungaria și a lui Aleksandar Vučić în Serbia. Crin Antonescu a criticat PNL și USR pentru modul în care își construiesc discursul politic și pentru comparațiile pe care le fac cu opoziția din Ungaria.

Antonescu: ”Este absolut penibil să susții, tu, USR, și tu, PNL, care ai stat 7 ani necontenit la guvernare, să te compari în vreun fel cu fosta opoziție din Ungaria”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale consideră că este „absolut penibil” ca cele două formațiuni să se compare cu partidele care s-au opus guvernării lui Viktor Orbán, în condițiile în care liberalii au fost la putere timp de șapte ani.

Antonescu susține că destrămarea fostei coaliții de guvernare a fost provocată de schimbarea strategiei politice a lui Ilie Bolojan și a susținătorilor săi, în perspectiva viitoarei bătălii prezidențiale.

„USR nu a ieșit niciodată din acest modul (n.r. de campanie electorală). Eu cred că acesta este motivul pentru care vechea coaliție s-a dezmembrat și anume schimbarea planului de către domnul Bolojan și susținătorii săi din PNL și din afara PNL, în vederea bătăliei prezidențiale, care are loc peste multă vreme. Asta a prevalat, nu interesele și obligațiile celor care erau la guvernare zi de zi pentru România”, a declarat Crin Antonescu, la Realitatea TV.

Acesta a criticat și comparațiile făcute de PNL și USR cu opoziția din Ungaria, în contextul în care cele două partide au participat la guvernare în România.

„Este absolut penibil să susții, tu, USR, și tu, PNL, care ai stat 7 ani necontenit la guvernare, să te compari în vreun fel cu fosta opoziție din Ungaria, unde Orbán a guvernat vreo 15 ani neîntrerupt.

Este absolut caraghios și au totuși niște oameni care îi cred și joacă această partitură”, a afirmat fostul lider liberal.

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