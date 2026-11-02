Rusia s-a retras oficial din Convenția europeană împotriva torturii și pune capăt monitorizării închisorilor de pe teritoriul său

Rusia s-a retras oficial din Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane (CPT) a Consiliului Europei. Această decizie marchează încetarea completă a oricărui control sau a mobilizării internaționale asupra închisorilor și locurilor de detenție de pe teritoriul Federației Ruse.

Autoritățile de la Moscova au notificat oficial Consiliul Europei cu privire la această decizie pe 30 octombrie 2025, iar retragerea oficială a intrat în vigoare la un an distanță, potrivit Articolului 22 din Convenție.

Rusia s-a alăturat Convenției în 1998, iar din acel moment și până în 2021 au fost efectuate 30 de vizite în Federația Rusă, timp în care s-au vizitat peste 450 de închisori.

Cu toate acestea, Federația Rusă a fost singurul stat parte care a avut o politică declarată de a nu autoriza publicarea rapoartelor de vizită ale Convenției și a răspunsurilor la acestea, în timp ce toate celelalte țări europene au pledat pentru o mai mare transparență. Prin urmare, doar patru rapoarte de vizită au fost autorizate pentru publicare în toți acești ani.

În perioada care a urmat invaziei la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă în februarie 2022, CPT împotriva torturii a primit numeroase relatări despre presupuse acte de tortură și rele tratamente în locuri de detenție comise de oficiali ruși, nu numai în teritoriile ocupate ale Ucrainei, ci și în Federația Rusă.

Cu toate acestea, din cauza lipsei de cooperare a autorităților ruse, nu a putut efectua o vizită în Rusia pentru a examina situația. Această lipsă de cooperare contrastează cu cea a autorităților ucrainene, care continuă să permită vizite ale Convenției în închisorile de pe teritoriul său, în orice moment ales.