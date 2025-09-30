Victor Ponta taxează dur achiziția de tancuri a României de 8 mld. euro: Toată lumea folosește drone în război, nu ne mai trebuie tancuri

Fostul premier Victor Ponta a comentat, la emisiunea Marius Tucă Show, achiziția Armatei României. MApN vrea să cumpere peste 200 de tancuri, cu o valoare totală de aproape 8 mld. euro.

„Oameni buni, unde vă duceți cu tancurile? Cine conduce tancurile? Cine plătește motorina la tancuri? Astăzi toată lumea folosește drone. Nu ne mai trebuie tancuri”, a spus Victor Ponta la Marius Tucă.

Întrebat de ce cumpără România aceste tancuri, Ponta a spus: „Pentru că trebuie să cheltuim 7 miliarde, care, atenție, a spus ministrul apărării că vine cu o veste bună, că primim (de la UE – n. red.) 17 mld. euro. Nu, ne-au împrumutat. Ca să le cumpărăm pe ale lor, că noi nu le producem. Care România pe primul loc?.”