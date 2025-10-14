Cartea Manageri ai Istoriei – Studii și eseuri despre teoria și practica puterii în istorie, înainte de inteligența artificială, scrisă de ambasadorul George Cristian Maior și apărută la Grupul Editorial RAO, este o carte de referință.

Dacă Superpolitik rămâne o carte fundamentală, această nou studiu este o sinteză a celor care au visat „managementul” istoriei, o coordonare a evenimentelor așa cum le-au planificat.

Colecția de studii și eseuri dezvoltate în peste un deceniu de studiu și analiză ne devoalează personalități marcante ale istoriei care au visat și au dus la îndeplinire o mare parte din vise.

Însă alte personaje au sfârșit dezamăgite, cu crezul în gând și în suflet până la ultima suflare, precum revoluționarii Lev Troțki și Michael Collins.

Puterea, „citită” într-o cheie filosofică

Ambasadorul George Maior îl citează pe marele filosof american Reinhold Niebuhr, care scria în celebrul eseu Ironia istoriei americane despre pericolul mortal al „visurilor noastre de management al istoriei”.

Ce este un manager al istoriei? Manageri ai istoriei sunt exemple de lideri sau gânditori care au înțeles într-o cheie filosofică rolul puterii în istorie. Totodată un manager al istoriei vizează să devină un planficator și un coordonator al evenimentelor istorice. George Maior afirmă că acest nou volum este o simplă colecție de studii și eseuri despre filosofia și practica puterii.

Managerii doctrinari ai istoriei pe care autorul îi analizează sunt personalități care – prin teorie sau practică – au avut acel vis despre care Niebuhr afirmă că poate fi chiar mortal.

Gânditorii analizați sunt Marcus Tullius Cicero, Niccolo di Machiavelli, Carl von Clausewitz, Reinhold Niebuhr, Edward Luttwak. Sunt oameni care, prin opera lor, au scris despre importanța puterii, dar și despre menținerea acesteia.

Într-o formă sau alta toți au avertizat despre mirajul puterii, pericolul acesteia dar și oportunitățile pe care puterea le aduce.

Cicero a scris despre etica puterii, Machiavelli despre menținerea acesteia, Clausewitz despre forma cea mai pură a puterii și anume puterea armată, Niebuhr despre dimensiunea onirică a acesteia iar Luttwak despre tehnici și strategii ale puterii.

Visul istoriei, practica puterii și dimensiunea filosofică

Managerii practicieni ai puterii, în această carte, sunt cei care au folosit toate instrumentele puterii pentru a păstra puterea și a o dezvolta în folosul patriei lor. Autorul îi enumeră pe cardinalul de Richelieu, Otto von Bismarck, Winston Churchill, Woodrow Wilson, Henry Kissinger. Oameni politici, culți, pragmatici plini de mândrie și orgoliu, care au visat la rândul lor la managerierea Istoriei.

George Maior subliniează că președintele Wilson este, poate, singurul prezent din această galerie care a încercat și a reușit parțial să managerieze istoria Americii și a lumii. Autorul evocă și personalitatea extrem de complexă a marelui om politic Henry Kissinger, singurul care a expus și în scris teoriile sale despre visul istoriei, practica puterii și dimensiunea filosofică a acestora.

Ultimii doi revoluționarii Lev Troțki și Michael Collins sunt cei care au visat la împlinirea puterii, Troțki a sperat la revoluția continuă, iar Collins la o Irlandă unică și independentă pe vecie.

Cartea este și un semnal de alarmă

Este vorba despre o carte despre visul de stăpâni Istoria și de a conduce destinele, o carte esențială pentru oamenii politici, pentru cercetători și gânditori, pentru oameni care speră că pot realiza opere mărețe.

În același timp, cartea este și un semnal de alarmă pentru cei care în lumea în care trăim încă mai speră că pot conduce, influența istoria pentru că Istoria își are drumul ei tainic plin de mistere, taine și tulburări pe care nu le putem anticipa.

Ambasadorul George Maior trage un semnal de alarmă despre crearea unor noi „zei” extrem de nocivi pentru lume și istorie, naționalismul și populismul. Acești „zei” au devenit puternici și dacă vor deveni mai puternici pot arunca lumea în mare dezordine, „zeii” trebuie să devină mai „înțelepți” și mai pragmatici în managementul istoriei, altfel nu vom mai avea Istorie.

În carte se mai ridică o importantă întrebare, cum vor arăta puterea și practica acesteia, istoria și evenimentele când inteligența artificială își va face loc prin straturile puterii.

De la consilierii virtuali la simple gadget-uri puterea se va transforma sub influența din ce în ce mai prezentă a noilor tehnologii disruptive. George Maior avertizează că „direcțiile de management al istoriei propuse de AI, odată ajunse a fi implementate la nivelul societăților, vor genera cu siguranță temeri și anxietăți.”

Ambasadorul George Cristian Maior a scris o carte esențială pentru a înțelege lumea care a fost și care va fi. Manageri ai Istoriei este o carte despre vis, filosofie, putere, istorie și alte zeități, un studiu care îl reafirmă pe ambasadorul Maior ca un mare și pragmatic gânditor politic și un istoric plin de obiectivitate.

