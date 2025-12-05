Prima pagină » Știri externe » UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance

05 dec. 2025, 15:50, Știri externe
Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă de 120 de milioane de euro platformei X a miliardarului american Elon Musk, pentru încălcarea regulilor de transparență prevăzute în Legea privind serviciile digitale (DSA), relatează publicația DW.

Amenda usturătoare este prima astfel de sancțiune emisă de Comisia Europeană, care și-a început investigațiile privind X în decembrie 2023.

De ce l-a amendat UE platforma X

„Încălcările se referă la designul înșelător al bifei albastre, lipsa de transparență în portofoliul de anunțuri publicitare și incapacitatea de a oferi cercetătorilor acces la date publice.”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkkunen.

Mai exact, Bruxelles-ul acuză platforma că folosește bifele albe și albastre pentru conturile de utilizatori plătiți pentru a sugera în mod fals că aceste conturi sunt autentice și verificate. Anterior, acest simbol era atribuit gratuit conturilor oficiale, însă X a început să îl vândă cu 7 euro pe lună, fără a garanta identitatea reală a utilizatorului.

Comisia a criticat, de asemenea, faptul că nu este întotdeauna clar cine se află în spatele reclamelor de pe X.

Conform deciziei UE, sancțiunea este alcătuită din trei părți: 45 de milioane de euro pentru verificările bifelor, 35 de milioane de euro pentru lipsa de transparență în materie de publicitate și 40 de milioane de euro pentru lipsa accesului cercetătorilor la date.

Anticipând anunțul Comisiei, vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat, seara trecută, că o amenda este de fapt pentru „neimplicarea în cenzură”

„UE ar trebui să sprijine libertatea de exprimare, nu să atace companiile americane pentru nimicuri”, susține oficialul american.

Elon Musk, proprietarul X, i-a mulțumit imediat oficialului american, comentând: „Apreciez foarte mult”. 

Virkkunen a spus că decizia „nu are nicio legătură cu cenzura”, adăugând: „Dacă respectați regulile noastre, nu primiți amendă. Este atât de simplu”. Oficialul european a comparat decizia UE privind X cu o decizie separată privind TikTok, publicată tot vineri. Ancheta privind portofoliul de reclame al TikTok a fost încheiată fără aplicarea unei amenzi, deoarece compania s-a oferit să modifice designul serviciului său.

„Nu suntem aici pentru a impune amenzi maxime, ci pentru a ne asigura că legislația noastră digitală este respectată. Dacă respectați regulile noastre, nu veți primi amenzi”, a declarat Virkkunen reporterilor într-o conferință de presă vineri dimineață.

Amenzile DSA pot ajunge până la 6% din venitul global anual al unei companii, însă Comisia a declarat că cifra de afaceri anuală a X nu a jucat un rol direct în calcularea amenzii. Virkkunen a declarat că amenda a fost estimată ca fiind „proporțională” și că a fost calculată ținând cont de „natura acestor încălcări, gravitatea lor în ceea ce privește utilizatorii UE afectați și durata lor”.

Cele mai noi