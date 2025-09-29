Prima pagină » HOROSCOP » Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi

29 sept. 2025, 09:57, HOROSCOP
Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025 / foto: Shutterstock

Veștile sunt surprinzătore pentru 3 zodii, în perioada următoare. Până pe 5 octombrie 2025, acești nativi vor da lovitura în dragoste: își vor găsi partenerul ideal și vor trăi o iubire profundă.

Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025 poate fi, cu adevărat, magică pentru mai mulți nativi. În acest sens, în perioada respectivă, mai multe zodii vor avea norocul de partea lor, reușind să își găsească sufletul pereche. Următoarea perioadă va fi benefică pentru acești nativi, fiind pe cale să trăiască o iubire profundă.

Cele trei zodii care vor pune accentul pe planul sentimental, în următoarea perioadă, sunt: Fecioară, Gemeni și Leu.

Trei zodii pot da lovitura în dragoste

În cazul nativului Fecioară, se observă în orizont un nou capitol amoros. De data aceasta, persoana care va intra în viața Fecioarei va fi o sursă de bucurie, contribuind activ la dezvoltarea personală a partenerului. Altfel, nativul Fecioară poate lua decizii cu bază emoțională, din dragoste, motiv pentru care trebuie să fie atent.

În cazul nativului Gemeni, veștile sunt îmbucurătoare, mai ales în zona sentimentală. Unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal vor lua în considerare o nouă relație. Chiar dacă până acum par că s-au ferit de un astfel de angajament, unii dintre nativi vor face pasul cel mare și vor permite intrarea noilor parteneri în viețile lor.

Nativul Leu este pregătit să își împărtășească visurile și viața cu o nouă persoană. Deși mulți dintre acești nativi sunt obișnuiți să își ducă singuri planurile la capăt și chiar să trăiască în solitudine, toamna aceasta lucrurile se pot schimba. Totul pornește de la propria inițiativă. Nativul Leu poate învăța că unele visuri se pot împlini alături de partener, scrie Yourtango.com.

