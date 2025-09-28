Prima pagină » HOROSCOP » Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna octombrie 2025. Însă, alte două zodii vor avea NECAZURI de la Mercur retrograd

Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna octombrie 2025. Însă, alte două zodii vor avea NECAZURI de la Mercur retrograd

29 sept. 2025, 00:20, HOROSCOP
Octombrie, a doua lună de toamnă, marchează începutul tranziției către sezonul de îngheț. Frunzele cad din copaci, temperaturile scad sub 10 grade Celsius, iar țăranii fac însămânțările. Astrologii vin cu vești pentru cinci zodii: cum toamna se numără bobocii, norocul le surâde. Vor avea parte de momente de bucurie, împliniri profesionale, de surprize emoționante și de vești bune din partea familiei.

Prima zodie care se bucură de cel mai mult noroc este Racul. Pentru nativi, octombrie va fi o lună liniștită, armonioasă și cu împliniri pe plan personal. Tensiunile vechi sunt rezolvate în urma unor discuții deschise, iar relațiile din familie se armonizează după o îndelungată perioadă de conflicte. Unele cupluri vor fi în așteptarea unui copil, potrivit Antena 1.

A doua zodie binecuvântată de Univers este Fecioară. Vor avea parte de surprize neașteptate, succes pe plan profesional, iar familiile lor reintră pe un făgaș stabil.  A treia zodie care are parte de noroc este Săgetător. Pe nativi îi așteaptă o perioadă plină de optimism. Vor avea parte de susținere morală în luarea unor decizii majore și vor primi propuneri pentru afaceri. Pentru Pești, octombrie este  o lună a împăcării și a reuniunilor. Vor avea parte de o lună intensă, plină de experiențe frumoase în familie.

Cele trei zodii cu ghinion

Din păcate, trei zodii vor fi nefericite în această lună octombrie din cauza lui Mercur retrograd. Iată zodiile care vor fi urmărite de ghinioane, potrivit BZI:

  • Gemeni: guvernați chiar de Mercur, sunt primii care vor simți furia retrogradări. Trebuie să fie atenți la mesajele primite, să prevină escaladarea tensiunilor pe plan amoros și să aibă răbdare la locul de muncă fiindcă sarcinile simple se pot complica ușor, riscând să aibă parte de amânări și compromisuri;
  • Săgetător: cu Mercur retrograd, nativii acestei zodii vor avea parte de provocări, de la planurile pentru vacanțe amânate sau chiar anulate, la dezamăgiri în dragoste. Astrologii îi sfătuiesc să nu ia decizii impulsive și să-și gestioneze emoțiile cu calm;
  • Fecioară:  chiar dacă se numără printre zodiile norocoase ale lunii octombrie 2025, nativii sunt sfătuiți să acorde o atenție sporită sănătății fizice și să evite certurile în familie.

