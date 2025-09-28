Octombrie, a doua lună de toamnă, marchează începutul tranziției către sezonul de îngheț. Frunzele cad din copaci, temperaturile scad sub 10 grade Celsius, iar țăranii fac însămânțările. Astrologii vin cu vești pentru cinci zodii: cum toamna se numără bobocii, norocul le surâde. Vor avea parte de momente de bucurie, împliniri profesionale, de surprize emoționante și de vești bune din partea familiei.
Prima zodie care se bucură de cel mai mult noroc este Racul. Pentru nativi, octombrie va fi o lună liniștită, armonioasă și cu împliniri pe plan personal. Tensiunile vechi sunt rezolvate în urma unor discuții deschise, iar relațiile din familie se armonizează după o îndelungată perioadă de conflicte. Unele cupluri vor fi în așteptarea unui copil, potrivit Antena 1.
A doua zodie binecuvântată de Univers este Fecioară. Vor avea parte de surprize neașteptate, succes pe plan profesional, iar familiile lor reintră pe un făgaș stabil. A treia zodie care are parte de noroc este Săgetător. Pe nativi îi așteaptă o perioadă plină de optimism. Vor avea parte de susținere morală în luarea unor decizii majore și vor primi propuneri pentru afaceri. Pentru Pești, octombrie este o lună a împăcării și a reuniunilor. Vor avea parte de o lună intensă, plină de experiențe frumoase în familie.
Din păcate, trei zodii vor fi nefericite în această lună octombrie din cauza lui Mercur retrograd. Iată zodiile care vor fi urmărite de ghinioane, potrivit BZI:
Sursa Foto: Shutterstock
Autorul recomandă: Horoscop 29 septembrie 2025. RACII petrec mai mult timp cu familia