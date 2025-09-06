Prima pagină » HOROSCOP » Cele două zodii pentru care astrele se dau peste cap să le facă pe plac toamna asta: vor avea parte de bani, noroc și fericire

Cele două zodii pentru care astrele se dau peste cap să le facă pe plac toamna asta: vor avea parte de bani, noroc și fericire

06 sept. 2025, 07:18, HOROSCOP
Cele două zodii pentru care astrele se dau peste cap să le facă pe plac toamna asta: vor avea parte de bani, noroc și fericire
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Toamna aceasta aduce un spectacol cu de toate: noroc neașteptat, bani picați ca din cer, șanse ce nu pot fi ignorate, pentru două zodii. Acestea par răsfățate de Univers și simt că totul curge în favoarea lor.

Astrologii susțin că vibrațiile acestei toamne sunt puternice și niciun nativ nu va scăpa de influența lor. Zodiile primesc un mesaj clar, iar unii culeg roadele muncii și se bucură de abundență. Iată care sunt cele două zodii pentru care astrele se dau peste cap să le facă pe plac toamna aceasta!

Leu

Leii sunt marii norocoși ai acestei toamne și tot ceea ce își propun are șanse maxime de reușită. Universul le deschide uși în carieră, le aduce recunoaștere și oportunități de a se afirma. Pe plan financiar, surprizele plăcute se țin lanț: vor veni știguri neașteptate, cadouri sau sprijin din partea unor persoane influente. Astfel, Leii radiază și atrag admirația tuturor. Este perioada perfectă de a începe proiecte îndrăznețe, dar și pentru a face pași importanți în iubire.

Săgetător

Pentru Săgetători, astrele se aliniază mai bine ca niciodată. Toamna aceasta le aduce bani, noroc, dar mai ales sentimental că sunt la locul potrivit, în momentul potrivit. Orice drum pe care pășesc pare să fie luminat, iar oportunitățile vin în valuri. În plan financiar, pot apărea știguri consistente din surse neașteptate. În dragoste, atracția și pasiunea ating cote maxime. Acesta este momentul ideal de a-și urma visurile și de a avea curajul să riște.

Autorul recomandă:

Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi

Cinci zodii au norocul scris în stele, după 7 septembrie 2025. Pașii vor fi călăuziți de Divinitate și vor realiza lucruri mărețe

Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
Cancan.ro
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Mogulul criptomonedelor rusești a fost găsit mort într-o închisoare din India. Cunoștea secretele Kremlinului și era urmărit de Occident
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
Cancan.ro
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Și-a lăsat amintirea pe scenă și a urcat spre cer. O mare actriță s-a stins așa cum a trăit: O lumină
Evz.ro
Cele mai mari escrocherii din istorie. Au ruinat milioane de vieți
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
S-ar duce sau nu Volodimir Zelenki la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin?
ANALIZĂ Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă
08:00
Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă
METEO Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
07:52
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
ANALIZĂ Frankfurter Allgemeine Zeitung: Revoluția POPULISMULUI de dreapta /Valul generat de Trump și Meloni se extinde pe plan mondial
07:30
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Revoluția POPULISMULUI de dreapta /Valul generat de Trump și Meloni se extinde pe plan mondial
ACTUALITATE 6 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Roger Waters împlinește 82 de ani/ Moare Burt Reynolds
07:15
6 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Roger Waters împlinește 82 de ani/ Moare Burt Reynolds
EXCLUSIV Piedone confirmă că reintră în viața politică: „A venit vremea să înființăm, împreună, un partid. Va fi un partid al cetățenilor”
07:05
Piedone confirmă că reintră în viața politică: „A venit vremea să înființăm, împreună, un partid. Va fi un partid al cetățenilor”