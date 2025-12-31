Va fi 2026 un an bun sau rău pentru tine, în funcție de zodia ta? Cine sunt nativii care vor avea ghinion pe toate planurile

Anul 2026 vine cu tranzite mari în special în Saturn și Neptun. Ele vor aduce responsabilități grele și momente de confuzie, nu numai oportunități. Se anunță un an excelent pentru doi nativi ai zodiacului, însă vor avea parte și de provăcări.

Cum va arăta anul 2026 pentru fiecare zodie în parte

Pentru Berbeci 2026 va fi un an intens și radical. În privința aspectelor pozitive, curajul și începuturile pe plan personal vor fi primordiale, însă vor exista și aspecte negative, cum ar fi o posibilă presiune psihologică sau riscul de burnout.

La Taur 2026 se anunță a fi unul moderator, marcat de liniște interioară și intuiție financiară. Izolarea socială sau stagnarea profesională se numără printre aspectele negative.

Gemenii vor avea un 2026 imprevizibil cu schimbări de destin și un noroc fulgerător. La partea negativă instabilitatea și dificultățile de concentrare vor fi accentuate.

Pentru Raci, anul 2026 va fi unul dificil, dar matur. Vor avea parte de recunoaștere și avansare în carieră, însă responsabilitățile familiale îl vor copleși.

Pentru Lei, 2026 va fi tensionat, însă le vor aduce claritate asupra obiectivelor de viitor, dar pe parte negativă se vor face simțite conflictele cu partenerii sau cu autoritățile.

Fecioarele au parte de un 2026 riguros, însă disciplina și organizarea le vor aduce succes. Totuși, ar fi bine să fie atente la stres pentru că le poate aduce probleme de sănătate.

Balanțele vor avea un 2026 dual plin de deschidere spirituală și de noi idei. Bătăi de cap vor primi din partea blocajelor juridice sau de dificultățile în studii.

Anul 2026 pentru Scorpioni va fi transformator cu bani investiți cu cap, însă crizele emoționale și pierderile financiare bruște le vor da bătăi de cap.

Săgetătorii vor avea un an provocator cu noi orizonturi și relații internaționale. Însă, deziluziile amoroase și confuzia în cuplu își vor spune cuvântul.

Anul 2026 al Capricornilor va fi unul pragmatic cu o gestionare eficientă a resurselor, însă ar trebui să fie atenți la rutina sufocantă și la lipsa de vitalitate.

2026 se anunță unul revoluționar pentru Vărsător. Creativitatea și magnetismul personal va fi pe primul loc, însă relațiile tensionate cu copiii vor fi prezente drept aspecte negative.

Peștii au parte de un 2026 melancolic, cu încheierea unor etape karmice grele, dar trebuie să fie atenți la partea de vulnerabilitate și de sentimentul de derivă.

