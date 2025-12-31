Prima pagină » HOROSCOP » Va fi 2026 un an bun sau rău pentru tine, în funcție de zodia ta? Cine sunt nativii care vor avea ghinion pe toate planurile

Va fi 2026 un an bun sau rău pentru tine, în funcție de zodia ta? Cine sunt nativii care vor avea ghinion pe toate planurile

31 dec. 2025, 09:31, HOROSCOP
Va fi 2026 un an bun sau rău pentru tine, în funcție de zodia ta? Cine sunt nativii care vor avea ghinion pe toate planurile

Anul 2026 vine cu tranzite mari în special în Saturn și Neptun. Ele vor aduce responsabilități grele și momente de confuzie, nu numai oportunități. Se anunță un an excelent pentru doi nativi ai zodiacului, însă vor avea parte și de provăcări.

Cum va arăta anul 2026 pentru fiecare zodie în parte

Pentru Berbeci 2026 va fi un an intens și radical. În privința aspectelor pozitive, curajul și începuturile pe plan personal vor fi primordiale, însă vor exista și aspecte negative, cum ar fi o posibilă presiune psihologică sau riscul de burnout.

La Taur 2026 se anunță a fi unul moderator, marcat de liniște interioară și intuiție financiară. Izolarea socială sau stagnarea profesională se numără printre aspectele negative.

Gemenii vor avea un 2026 imprevizibil cu schimbări de destin și un noroc fulgerător. La partea negativă instabilitatea și dificultățile de concentrare vor fi accentuate.

Pentru Raci, anul 2026 va fi unul dificil, dar matur. Vor avea parte de recunoaștere și avansare în carieră, însă responsabilitățile familiale îl vor copleși.

Pentru Lei, 2026 va fi tensionat, însă le vor aduce claritate asupra obiectivelor de viitor, dar pe parte negativă se vor face simțite conflictele cu partenerii sau cu autoritățile.

Fecioarele au parte de un 2026 riguros, însă disciplina și organizarea le vor aduce succes. Totuși, ar fi bine să fie atente la stres pentru că le poate aduce probleme de sănătate.

Balanțele vor avea un 2026 dual plin de deschidere spirituală și de noi idei. Bătăi de cap vor primi din partea blocajelor juridice sau de dificultățile în studii.

Anul 2026 pentru Scorpioni va fi transformator cu bani investiți cu cap, însă crizele emoționale și pierderile financiare bruște le vor da bătăi de cap.

Săgetătorii vor avea un an provocator cu noi orizonturi și relații internaționale. Însă, deziluziile amoroase și confuzia în cuplu își vor spune cuvântul.

Anul 2026 al Capricornilor va fi unul pragmatic cu o gestionare eficientă a resurselor, însă ar trebui să fie atenți la rutina sufocantă și la lipsa de vitalitate.

2026 se anunță unul revoluționar pentru Vărsător. Creativitatea și magnetismul personal va fi pe primul loc, însă relațiile tensionate cu copiii vor fi prezente drept aspecte negative.

Peștii au parte de un 2026 melancolic, cu încheierea unor etape karmice grele, dar trebuie să fie atenți la partea de vulnerabilitate și de sentimentul de derivă.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
10:28
Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
ANUL NOU 2026 – anul eliberărilor, noilor începuturi și marilor spectacole. Viața bate filmul! În exclusivitate pentru Gândul, astrologul Maria Sârbu face inventarul zodiilor favorizate de astre în noul an
05:30
2026 – anul eliberărilor, noilor începuturi și marilor spectacole. Viața bate filmul! În exclusivitate pentru Gândul, astrologul Maria Sârbu face inventarul zodiilor favorizate de astre în noul an
HOROSCOP Horoscop 31 decembrie 2025. Vărsătorii păstrează o atitudine optimistă
15:00
Horoscop 31 decembrie 2025. Vărsătorii păstrează o atitudine optimistă
HOROSCOP Zodiac. Cel mai fidel partener. Bărbații născuți în aceste luni sunt considerați cei mai buni soți
12:23
Zodiac. Cel mai fidel partener. Bărbații născuți în aceste luni sunt considerați cei mai buni soți
HOROSCOP Neti Sandu, horoscop 2026 | Zodia care se îmbogățește anul viitor. Banii vin râuri-râuri
16:13, 29 Dec 2025
Neti Sandu, horoscop 2026 | Zodia care se îmbogățește anul viitor. Banii vin râuri-râuri
HOROSCOP Horoscop 30 decembrie 2025. Balanțele au proiecte noi
15:00, 29 Dec 2025
Horoscop 30 decembrie 2025. Balanțele au proiecte noi
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Digi24
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA
Cancan.ro
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce spunem Amin?

Cele mai noi