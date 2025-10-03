Cine sunt cele 5 zodii GENEROASE care sunt dispuse să te ajute când ești la nevoie și cele 3 zodii EGOISTE cărora să nu le ceri niciodată ajutorul

Zodiile din această lume sunt de două categorii: sunt generoase, precum Moș Crăciun, fie sunt zgârcite, precum Scrooge. Unii sunt atât de altruiști că își vor da și cămașa de pe ei, alții te vor înjunghia pe la spate chiar când ești îngenuncheat de greutățile vieții.
Însă atenție, zodiile generoase și empatice, la fel ca și Moș Crăciun care le cere copiilor să fie cuminți și să-și asculte părinții, acestea cer să le oferi trei lucruri în schimb: respect, devotament și sinceritate. Într-o lume care alunecă spre haos, divizată fiind între haosul capitalist și axa autocrațiilor, oamenii generoși sunt rari.
Collective World susține că unele zodii își arată generozitatea prin cadouri materiale, iar altele prin fapte de compasiune sau prin a petrece timpul (chiar dacă nu le permite) cu cineva singur.
Deși pot fi adesea egoiști, Leii chiar surprind printr-o generozitate ieșită din comun, fiind guvernați de însuși Soarele. Dacă un prieten este la nevoie, nu se vor gândi de două ori și vor sări în ajutor. Sunt dispuși să renunțe la ultima felie de pizza, la ultimul lor ban și chiar să găzduiască străini sub acoperișul lor, cu inima deschisă, fără să aștepte răsplată.
Berbecul, primul semn al zodiacului, guvernat de Marte, planeta războiului, este foarte egocentric și orientat spre propriile țeluri. Are un grad crescut de narcisism și este uneori impetuos, punându-și nevoile și dorințele înaintea celorlalți. Îi conduce pe oameni cu o mentalitate de „eu pe primul loc” și este extrem de autonom, concentrându-se frecvent pe propriile realizări.
Alte zodii egoiste sunt Taurii și Balanțele. Taurii sunt recunoscuți pentru extravaganță și pentru că adoră să trăiască în lux. La fel ca Berbecii, se pun mereu pe primul loc. Iar Balanțele, mereu preocupate de propria persoană și de carieră, nu acordă deloc atenție celor din jur. Sunt prea concentrați pe îmbogățire pentru a fi apreciați pentru statutul lor social.
