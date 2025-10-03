Prima pagină » HOROSCOP » Cine sunt cele 5 zodii GENEROASE care sunt dispuse să te ajute când ești la nevoie și cele 3 zodii EGOISTE cărora să nu le ceri niciodată ajutorul

03 oct. 2025, 16:54, HOROSCOP
Zodiile din această lume sunt de două categorii: sunt generoase, precum Moș Crăciun, fie sunt zgârcite, precum Scrooge. Unii sunt atât de altruiști că își vor da și cămașa de pe ei, alții te vor înjunghia pe la spate chiar când ești îngenuncheat de greutățile vieții.

Însă atenție, zodiile generoase și empatice, la fel ca și Moș Crăciun care le cere copiilor să fie cuminți și să-și asculte părinții, acestea cer să le oferi trei lucruri în schimb: respect, devotament și sinceritate. Într-o lume care alunecă spre haos, divizată fiind între haosul capitalist și axa autocrațiilor, oamenii generoși sunt rari.

Collective World susține că unele zodii își arată generozitatea prin cadouri materiale, iar altele prin fapte de compasiune sau prin a petrece timpul (chiar dacă nu le permite) cu cineva singur.

Top 5 cele mai generoase zodii

  1. Vărsător: Deși sunt introverți, sunt profund conectați pe plan social cu binele colectiv și contribuie prin clădirea unei lumi mai echitabile prin a găsi soluții ingenioase la problemele celor dragi, dăruindu-le astfel un viitor mai bun pentru toți;
  2. Capricorn: Grijulii și generoși, ei sunt dornici să le facă mai ușoare viețile celor din jur, dar o fac prin tăcere, în mod discret, și o fac cu un simț intuitiv, fără să fie rugați;
  3. Săgetător: Joviali și mereu optimiști, ei își împărtășesc energia pozitivă și oferă sprijin moral, căci nu degeaba sunt considerați „vindecători sociali” sau „consilieri mobili”;
  4. Pești:Fiind o zodie de apă, sunt unele dintre cele mai intuitive zodii – sunt atât de empatice încât că ar avea compasiune și față de însuși Scrooge, pentru că-i ajută și pe cei care nu merită sau chiar profită de pe urma generozității lor;

Leul, cea mai generoasă zodie

Deși pot fi adesea egoiști, Leii chiar surprind printr-o generozitate ieșită din comun, fiind guvernați de însuși Soarele. Dacă un prieten este la nevoie, nu se vor gândi de două ori și vor sări în ajutor. Sunt dispuși să renunțe la ultima felie de pizza, la ultimul lor ban și chiar să găzduiască străini sub acoperișul lor, cu inima deschisă, fără să aștepte răsplată.

Berbecul, cea mai egoistă zodie

Berbecul, primul semn al zodiacului, guvernat de Marte,  planeta războiului, este foarte egocentric și orientat spre propriile țeluri. Are un grad crescut de narcisism și este uneori impetuos, punându-și nevoile și dorințele înaintea celorlalți. Îi conduce pe oameni cu o mentalitate de „eu pe primul loc” și este extrem de autonom, concentrându-se frecvent pe propriile realizări.

Alte zodii egoiste sunt Taurii și Balanțele. Taurii sunt recunoscuți pentru extravaganță și pentru că adoră să trăiască în lux. La fel ca Berbecii, se pun mereu pe primul loc.  Iar Balanțele, mereu preocupate de propria persoană și de carieră, nu acordă deloc atenție celor din jur. Sunt prea concentrați pe îmbogățire pentru a fi apreciați pentru statutul lor social.

Sursa Foto: Envato / Shutterstock

 

