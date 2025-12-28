Zodia care renaște în 2026. Are noroc și fericire, după un an greu

Care este zodia care renaște în anul 2026. Specialiștii în astrologie spun că, pentru acest semn zodiacal, anul 2025 a fost unul epuizant, dar totul se va schimba pentru el în Noul An. Iată despre ce zodie este vorba.

Viața nu a fost deloc ușoară pentru Berbeci în 2025, chiar încă de la începutul anului. De la pierderea locului de muncă la tebsiuni în relații, Berbecul a trecut prin toate sterile și situațiile. Dar, din fericire, viața sa este pe cale să se schimbe radical în 2026.

Faptul că l-a avut pe Neptun în spate, în ultimii 14 ani, a fost cam tulburător pentru acești nativi. Dar nu doar 2025 a fost un an greu pentru nativi, ci și 2023. Dar, din fericire, soarele iese și pe strada Bebecilor în anul viitor.

Întrucât Saturn intră în Berbec, în 2026, s-ar putea ca acest lucru să le obstrucționeze progresul din când în când. Fie că este vorba de stagnarea în carieră sau de relații care nu funcționează cu adevărat, s-ar putea simți uneori ca și cum 2026 ar fi doar o repetare a anului 2025. Dar nu va fi așa, căci un nou ciclu Marte-Saturn va începe în semnul lor, determinându-l pe Marte să acționeze împotriva a tot ceea ce le stă în cale. Berbecul va merge mai departe cu responsabilitate și va fi extrem de motivate, dar și conștient de implicațiile pe termen lung ale oricărui lucru pe care îl începe.

Mai mult, cu Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, în casa a cincea în a doua jumătate a anului, ar putea exista multă creativitate în ceea ce fac.

Așadar, nativii din zodia Berbec pot să spere în 2026 la oportunități mai bune în carieră și la mai mult romantism.

