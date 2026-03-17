Cristina Demetrescu anunță 3 ani de rătăcire pentru această zodie. Avertismentul celebrei astrologe de la Pro TV

17 mart. 2026, 16:56, HOROSCOP
Cristina Demetrescu a prezentat previziunile săptămânale pentru horoscop, acoperind perioada 16-22 martie 2026, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. 

Lucrurile sunt încurcate. Ziua de 17 poate aduce unele probleme, deoarece Luna Neagră din zodia Săgetătorului creează aspecte tensionate cu energia din zodia Pești. Această configurație astrologică este asociată cu drumurile, călătoriile și comunicarea, motiv pentru care planul internațional poate fi afectat. Nu este neapărat o noutate, însă oferă o posibilă explicație pentru evenimentele care au loc în această perioadă.

Pe 19 martie are loc o Lună Nouă în zodia Pești. Acest moment poate aduce o ieșire la liman după o perioadă dificilă, ca un punct de salvare în care nava speranțelor pare să fie trasă spre siguranță. Peștii reprezintă ultima zodie a zodiacului, iar aceste grade finale sugerează ideea unei încheieri, a unui ciclu care se finalizează.

În această săptămână, marele benefic, Jupiter, se comportă ca un adevărat far călăuzitor. Dincolo de această perioadă foarte agitată, care poate părea uneori cufundată într-un întuneric total, prezența lui Jupiter aduce o direcție și oferă posibilitatea de a vedea o lumină la capătul tunelului. Așa cum s-a menționat și anterior, Jupiter a intrat deja în mișcare directă, ceea ce amplifică rolul său de ghid, explică astrologul.

Săptămâna pare împărțită între sacrificii dureroase și momente de bucurie aproape copilărească, deoarece Moon trece din zodia Pești în zodia Berbec. Această tranziție sugerează că finalul perioadei poate fi mai favorabil. Dacă situația ar fi fost inversă, finalul săptămânii ar fi fost mai dificil.

Ziua de duminică apare ca un moment de respiro, în care este necesară regăsirea echilibrului. Dacă acesta nu există, devine important să fie creat în mod conștient: o mică oază personală, o întoarcere la lucruri simple, obișnuite și telurice. În acest fel, haosul exterior poate fi lăsat deoparte, iar timpul poate fi dedicat exclusiv propriei stări de liniște.

Horoscop Berbec – 16–22 martie 2026

Pentru zodia Berbec, recomandarea este să nu își schimbe filosofia de viață în funcție de fiecare stare sau de fiecare zi. Schimbările de direcție făcute din impuls pot duce din nou la rătăcire în acest labirint care durează de aproximati.v trei ani în viața nativilor. Tocmai acum, când se apropie momentul ieșirii din această situație complicată, este importantă menținerea direcției. Concluziile trase din lecțiile ultimilor ani trebuie să fie clare și asumate, sfătuiește Cristina Demetrescu.

