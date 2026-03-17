Cristina Demetrescu anunță 3 ani de rătăcire pentru această zodie. Avertismentul celebrei astrologe de la Pro TV

Lucrurile sunt încurcate. Ziua de 17 poate aduce unele probleme, deoarece Luna Neagră din zodia Săgetătorului creează aspecte tensionate cu energia din zodia Pești. Această configurație astrologică este asociată cu drumurile, călătoriile și comunicarea, motiv pentru care planul internațional poate fi afectat. Nu este neapărat o noutate, însă oferă o posibilă explicație pentru evenimentele care au loc în această perioadă.

Pe 19 martie are loc o Lună Nouă în zodia Pești. Acest moment poate aduce o ieșire la liman după o perioadă dificilă, ca un punct de salvare în care nava speranțelor pare să fie trasă spre siguranță. Peștii reprezintă ultima zodie a zodiacului, iar aceste grade finale sugerează ideea unei încheieri, a unui ciclu care se finalizează.

În această săptămână, marele benefic, Jupiter, se comportă ca un adevărat far călăuzitor. Dincolo de această perioadă foarte agitată, care poate părea uneori cufundată într-un întuneric total, prezența lui Jupiter aduce o direcție și oferă posibilitatea de a vedea o lumină la capătul tunelului. Așa cum s-a menționat și anterior, Jupiter a intrat deja în mișcare directă, ceea ce amplifică rolul său de ghid, explică astrologul.