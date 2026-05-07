Un tramvai a deraiat și a rupt un stâlp, joi după-amiază, în zona Valea Cascadelor din Capitală. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și patru echipaje de prim-ajutor.

La momentul producerii incidentului, în tramvai – model nou, Astra Imperio (Metropolitan) – se aflau aproximativ 20 de calatori, dintre care șase persoane au solicitat îngrijiri medicale. Ulterior, patru dintre acestea au fost transportate la spital.

La îmceputul acestui an, un tramvai Imperio s-a defectat și a blocat una dintre cele mai importante linii din București. La acel moment, zeci de tramvaie au staționat în spatele celui defect. Pe linia unde a rămas blocat tramvaiul Imperio circulă și tramvaiele 11, 10, 25, 47.

