Hantavirus: misterioasa boală din timpul Războiului din Coreea care a ucis 250 de soldați

În cei trei ani de război, peste 3.000 de soldați aflați în tranșee au fost infectați cu o boală necunoscută, scrie La Razon.es.

Războiul din Coreea a fost un conflict care a divizat țara de-a lungul paralelei 38 în două zone timp de trei ani. Părțile comunistă și capitalistă s-au luptat între 1950 și 1953, rezultând un impas.

Războiul Coreei a fost un conflict militar între Republica Coreea (cunoscută cu precădere drept Coreea de Sud) și Republica Populară Democrată Coreeană (respectiv Coreea de Nord). Coreea de Sud a avut drept aliați Națiunile Unite, iar Coreea de Nord a fost sprijinită de Republica Populară Chineză, cu ajutor militar din partea Uniunii Sovietice.

Războiul a început la data de 25 iunie 1950, iar finalul războiului a coincis cu semnarea unui armistițiu la data de 27 iulie 1953.

În timpul conflictului, soldații americani au început să prezinte o serie de simptome comune: febră mare, dureri de cap, vărsături, hemoragii și, în cele din urmă, insuficiență renală. Nimeni nu știa ce se întâmplă, dar au descris boala ca fiind una care a început agresiv, s-a răspândit rapid și al cărei rezultat a fost imprevizibil.

De-a lungul anilor, peste 3.000 de soldați ONU au contractat-o, 250 dintre aceștia pierzându-și viața. A fost numită febră hemoragică coreeană, iar adevărata sa natură nu a fost descoperită decât mulți ani mai târziu. Soldații care au contractat-o ​​trăiau în tranșee de-a lungul paralelei 38, în condiții foarte proaste, cu noroi, praf și rozătoare în zonă.

Asistentele desemnate să-i trateze au descris situația cu groază: soldați perfect sănătoși care se îmbolnăveau brusc grav, unii chiar suferind sângerări din ochi sau din nas. Un locotenent a scris despre cât de tulburătoare era situația; vedeau soldați aproape morți, iar a doua zi erau perfect bine.

Timp de luni de zile, cercetătorii au studiat dacă problema rezida în mâncare, apă sau problemele de sănătate cauzate de război. Cu toate acestea, nimeni nu a acordat atenție micilor rozătoare care se mișunau prin tranșee toată ziua, lăsându-și excrementele peste tot.

Treptat, au început să se concentreze la prima vedere asupra unei serii de modele. Cei afectați au fost de obicei de acord că au petrecut mult timp în sol, fie prin muncă manuală, cum ar fi săparea tranșeelor, fie prin transportul solului în sine. Aceștia au indicat că a existat o activitate mai mare a bolilor în zonele cele mai afectate de război.

În ciuda sfârșitului războiului, febra hemoragică coreeană a persistat la mai mulți soldați, dezvoltându-se chiar și după ce s-au întors acasă. De fapt, a început să se răspândească în alte țări unde soldații au raportat că au prezentat aceleași simptome, dar originea sa a rămas necunoscută.

