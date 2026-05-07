Prima pagină » Știri externe » China condamnă doi foști miniștri ai Apărării la moarte cu suspendare

China condamnă doi foști miniștri ai Apărării la moarte cu suspendare

China condamnă doi foști miniștri ai Apărării la moarte cu suspendare
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Un tribunal militar din China a pronunțat pedepse cu moartea cu suspendare pentru doi foști miniștri ai Apărării, după ce aceștia au fost condamnați pentru fapte grave de corupție. Este vorba despre Wei Fenghe și succesorul său, Li Shangfu, conform POLITICO. Practic, au fost condamnați la moarte, dar au o fereastră de doi ani în care, dacă nu au antecedente, pot primi pedeapsa cu închisoarea pe viață.

Doi foști miniștri ai Apărării, condamnați la moarte cu suspendare

Potrivit autorităților chineze, cei doi au fost găsiți vinovați de luare de mită, iar Li Shangfu a fost condamnat și pentru dare de mită. Sentințele au fost anunțate joi de justiția militară chineză.

Ambii foști oficiali au primit pedeapsa cu moartea cu suspendare pe o perioadă de doi ani, fără posibilitatea eliberării condiționate.

În sistemul judiciar chinez, astfel de condamnări sunt frecvent transformate automat în închisoare pe viață după expirarea perioadei de suspendare, dacă deținuții nu comit alte abateri.

Agenția oficială de presă Xinhua a transmis că cei doi și-au pierdut drepturile politice pe viață, iar toate bunurile personale le vor fi confiscate.

Wei Fenghe

Wei Fenghe

Li Shangfu, dispărut brusc după numirea în funcție

Cazul lui Li Shangfu a atras atenția internațională încă din 2023, când acesta a dispărut brusc din viața publică, la doar câteva luni după ce fusese numit ministru al Apărării.

Li era considerat unul dintre oamenii apropiați ai președintelui Xi Jinping și făcea parte din cercul restrâns al liderilor promovați direct de acesta. Dispariția sa a coincis cu îndepărtarea mai multor oficiali de rang înalt din armata chineză și din structurile de apărare.

Li Shangfu

Li Shangfu

Campania anticorupție a lui Xi continuă

De la venirea la putere a lui Xi Jinping, în 2012, regimul de la Beijing a desfășurat una dintre cele mai ample campanii anticorupție din istoria recentă a Chinei.

Milioane de oficiali au fost anchetați, demiși sau condamnați în cadrul epurărilor politice și administrative. Mai mulți foști demnitari de rang înalt au murit în detenție sau în timpul anchetelor, potrivit informațiilor apărute de-a lungul anilor în presa internațională.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe