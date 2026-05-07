China condamnă doi foști miniștri ai Apărării la moarte cu suspendare

Un tribunal militar din China a pronunțat pedepse cu moartea cu suspendare pentru doi foști miniștri ai Apărării, după ce aceștia au fost condamnați pentru fapte grave de corupție. Este vorba despre Wei Fenghe și succesorul său, Li Shangfu, conform POLITICO. Practic, au fost condamnați la moarte, dar au o fereastră de doi ani în care, dacă nu au antecedente, pot primi pedeapsa cu închisoarea pe viață.

Potrivit autorităților chineze, cei doi au fost găsiți vinovați de luare de mită, iar Li Shangfu a fost condamnat și pentru dare de mită. Sentințele au fost anunțate joi de justiția militară chineză.

Ambii foști oficiali au primit pedeapsa cu moartea cu suspendare pe o perioadă de doi ani, fără posibilitatea eliberării condiționate.

În sistemul judiciar chinez, astfel de condamnări sunt frecvent transformate automat în închisoare pe viață după expirarea perioadei de suspendare, dacă deținuții nu comit alte abateri.

Agenția oficială de presă Xinhua a transmis că cei doi și-au pierdut drepturile politice pe viață, iar toate bunurile personale le vor fi confiscate.

Li Shangfu, dispărut brusc după numirea în funcție

Cazul lui Li Shangfu a atras atenția internațională încă din 2023, când acesta a dispărut brusc din viața publică, la doar câteva luni după ce fusese numit ministru al Apărării.

Li era considerat unul dintre oamenii apropiați ai președintelui Xi Jinping și făcea parte din cercul restrâns al liderilor promovați direct de acesta. Dispariția sa a coincis cu îndepărtarea mai multor oficiali de rang înalt din armata chineză și din structurile de apărare.

Campania anticorupție a lui Xi continuă

De la venirea la putere a lui Xi Jinping, în 2012, regimul de la Beijing a desfășurat una dintre cele mai ample campanii anticorupție din istoria recentă a Chinei.

Milioane de oficiali au fost anchetați, demiși sau condamnați în cadrul epurărilor politice și administrative. Mai mulți foști demnitari de rang înalt au murit în detenție sau în timpul anchetelor, potrivit informațiilor apărute de-a lungul anilor în presa internațională.

